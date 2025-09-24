Ecuatorianos votarán si se conforma una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución

Los ecuatorianos irán a las urnas el próximo 16 de noviembre para decidir si se conforma una Asamblea Constituyente que reemplace la Constitución vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017), a iniciativa del actual presidente Daniel Noboa, que obtuvo este miércoles la luz verde de la Corte Constitucional para celebrar la votación.

El tribunal constitucional emitió en la tarde de este miércoles un dictamen favorable para la realización del referéndum propuesto por Noboa, al considerar que el mandatario subsanó algunas observaciones realizadas por los magistrados a su propuesta inicial.

Entre los aspectos modificados figura el proceso de elección de los asambleístas que formarían la cámara constituyente y el tamaño de las circunscripciones, y aseguró que ahora sí cumplen con los parámetros constitucionales.

Así, el máximo intérprete de la actual Constitución ecuatoriana dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que incluya en la papeleta del referéndum, que se realizará el próximo 16 de noviembre, la pregunta, el estatuto y la distribución de asambleístas constituyentes aprobados en el dictamen.