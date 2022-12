EE.UU. aplazaría financiación del Plan Paz Colombia por pelea MinSalud-Novartis

En una comunicación enviada por el ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Andrés Flórez, a la canciller María Ángela Holguín, y que se filtró a los medios de ese país, el diplomático dejó ver su preocupación por las represalias que podría tomar el Gobierno norteamericano por la reducción del precio de un medicamento para tratar el cáncer y que afectarían directamente la financiación del Plan Paz Colombia.

Publicidad

Según indica Flórez en el documento filtrado, la pelea por el precio del fármaco Gleevec podría "escalar hasta el punto de que podría poner en peligro la aprobación de la financiación de la nueva iniciativa Paz Colombia".

Según recoge el Huffington Post, Novartis, compañía suiza que fabrica el Gleevec, “cobra el ingreso per cápita casi el doble de Colombia para el suministro de un año de Gleevec para el tratamiento de un solo paciente. Como resultado, el gobierno de Colombia está considerando emitir una copia genérica mucho más barato”.

Publicidad

Para el 26 de abril de este año, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó que hace aproximadamente un mes una comisión técnica de la cartera le entregó unas recomendaciones a la empresa farmacéutica Novartis para negociar el precio del medicamento Glivec Imatinib, sin embargo, la empresa no las acogió.

Publicidad

"Quisimos hacer la negociación de la manera más transparente y no a puerta cerrada, con todos los argumentos técnicos sobre la mesa. La semana pasada le presentamos a Novartis una primera propuesta de reducción del precio de aproximadamente el 50%. Novartis mandó una comunicación al ministerio diciendo que no quieren entrar en esta negociación y que no aceptan el precio propuesto por el Ministerio de Salud", explicó Gaviria.

Por esta razón el Ministerio avanza en un acto administrativo que declarará la licencia obligatoria y esto desaparecerá la patente, proceso que tendrá que hacer la Superintendencia de Industria y Comercio, y nuevamente habrá competencia en el mercado.

Publicidad

Al respecto, Flórez le indicó a Holguín que “sentía presión tanto de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. - una división de la Casa Blanca de Obama - y miembros del Congreso de EE.UU. con vínculos con la industria farmacéutica”, indicó el Huffington Post.

Publicidad

Esta es la traducción del documento filtrado y que fue publicado por el Huffington Post

En Washington, DC, el 27 de abril, el año 2016

Publicidad

A la atención de: María Ángela Holguín

Publicidad

Ministro de Asuntos Exteriores

De: Andrés Flórez

Publicidad

Jefe Adjunto de Misión

Publicidad

Embajada en Washington, DC

Ref .: GLIVEC – NOVARTIS

Publicidad

Estimado Ministro,

Publicidad

Estas últimas semanas, varias compañías farmacéuticas en los Estados Unidos y los grupos de interés se han comunicado con la embajada y la Oficina Comercial para expresar sus preocupaciones con respecto a las cuestiones de reglamentación que, según ellos, afectan a los intereses de esta industria en Colombia. Entre otras cuestiones, que están preocupados por la posible declaración de interés público referente a una licencia obligatoria para la droga conocida como GLIVEC y producido por la compañía farmacéutica Novartis.

La posibilidad de un acto administrativo que se declara una licencia obligatoria sobre la GLIVEC de drogas se ha convertido en un tema de interés para el USTR y el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, mañana, vamos a asistir, con el Director de la Oficina Comercial, una reunión celebrada a petición de los miembros del Comité de Finanzas del Senado que se preocupan por el proceso de licencia obligatoria se ha mencionado anteriormente. Además, el USTR ha solicitado una reunión con el Embajador Juan Carlos Pinzón con el fin de transmitir su gran preocupación con respecto a este tema, así como otros temas relacionados.

Publicidad

Dada la relación directa que existe entre un grupo significativo de miembros del Congreso y la industria farmacéutica en los Estados Unidos, el caso de Glivec es susceptible de escalar hasta el punto de que podría poner en peligro la aprobación de la financiación de la nueva iniciativa "Paz Colombia ", así como convertirse en un problema en el marco del tratado de libre comercio.

Publicidad

Por otra parte, toda la situación podría tener un impacto negativo en los intereses comerciales de nuestro país en los Estados Unidos, que incluso podría debilitar el apoyo que este país nos podría dar en caso de una posible adhesión a la Asociación Trans-Pacífico - TPP.

Ante estos hechos, y siguiendo las instrucciones del Embajador Juan Carlos Pinzón, pensamos que el Gobierno Nacional debe evaluar las medidas consideradas y responder en su mejor interés para las preocupaciones que han sido expresadas. Del mismo modo, somos de la opinión de que es necesario tener una corrección de nuestro curso con el fin de evitar reclamaciones contra nuestro país.

Publicidad

Atentamente,

Publicidad

/firma/

Andrés Flórez