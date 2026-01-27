En vivo
Mundo  / EE. UU. deporta a excandidato condenado en El Salvador por pactar con pandillas

EE. UU. deporta a excandidato condenado en El Salvador por pactar con pandillas

Quijano, de 79 años, fue sentenciado en ausencia en abril de 2024 por entregar a las pandillas 100.000 dólares para obtener sus votos.

