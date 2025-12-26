EE. UU. inicia nuevo control biométrico para extranjeros en entradas y salidas del país

Las autoridades de Estados Unidos comenzaron a implementar desde este viernes una nueva medida que contempla la toma de fotografías a todos los extranjeros y la recolección de datos biométricos de algunos de ellos al ingresar o salir del país por vía aérea, terrestre o marítima, tras la entrada en vigor de una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La regulación, anunciada en octubre pasado, autoriza al DHS a recopilar información biométrica, como huellas dactilares y rasgos faciales, de los ciudadanos extranjeros en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y puertos marítimos al momento de su salida del territorio estadounidense.

Entre los cambios más relevantes, la norma también habilita el uso de reconocimiento facial en menores de 14 años y en personas mayores de 79, grupos que hasta ahora estaban exentos de este tipo de controles.

La disposición aplica a todos los no ciudadanos, incluidos residentes permanentes con ‘green card’, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.



De acuerdo con el DHS, la implementación de este sistema busca “abordar preocupaciones de seguridad nacional”. Entre las amenazas señaladas por el Gobierno para justificar la medida se encuentran el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobreestadía de visitantes y la entrega de información incorrecta o incompleta por parte de los viajeros.

“El sistema permitirá confirmar de forma más precisa la identidad de los extranjeros que solicitan ingresar a Estados Unidos y verificar su salida del país”, explicó el DHS en el documento oficial.

No obstante, la iniciativa ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que expresan preocupación por el manejo de los datos personales, el tiempo de almacenamiento de la información y las posibles consecuencias ante errores o confusiones en el sistema.

A estas medidas se suma otra propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump, presentada el pasado 10 de diciembre, que plantea exigir a los turistas de 42 países, entre ellos España, la entrega del historial de sus redes sociales de los últimos cinco años como requisito para ingresar a Estados Unidos.

Esta exigencia aplicaría a los viajeros que acceden al país mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), programa que incluye a ciudadanos de países como España, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.