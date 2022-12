El Congreso no me va a destituir: presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynsky

En entrevista con BLU Radio, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se mostró optimista con respecto al proceso que adelanta en su contra el Congreso de su país por, aparentemente, recibir coimas de la multinacional Odebrecht.

“Las acusaciones son completamente injustificadas. Aquí lo que se está buscando es hacer un golpe de estado silencioso”, expresó.

El primer mandatario negó, una vez más, haber recibido plata de la empresa brasilera y se mostró completamente confiado en que explicará cada uno de los interrogantes que sobre el caso tiene el Legislativo.

“No he recibido plata de Odebrecht. Cuando fui ministro me aparté de la empresa y la persona que quedó encargada, como ella misma lo ha explicado, hizo asesorías financieras a privados en las cuales el Estado no tiene nada que ver”, puntualizó.

Aclaró que él, por ser el dueño de la empresa Westfield Capital, muchos años después recibió unos dividendos, pero enfatizó en que “no es plata de Odebrecht”.

“Esta es plata formal, declarada, por un servicio, no por una coima como se trata de presentar”, añadió.

Kuczynsky, quien califica el proceso en su contra como un intento de golpe de Estado, aseguró que el Congreso no lo destruirá a él.

Este Jueves, Kuczynski tendrá que responder ante el Congreso de su país, que inició un proceso de destitución después de que Odebrecht revelara que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a él cuando era ministro.

Esta versión ha sido negada por el mandatario, que se defiende afirmando que en esa época todos los negocios los manejaba su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda.

Escuche la entrevista completa aquí:

