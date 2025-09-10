Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado en Pradera, Valle
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia para tratar ataque israelí a Catar

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia para tratar ataque israelí a Catar

La reunión fue solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo de Seguridad, y tras ser exigida por Catar.

ONU.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 06:02 a. m.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles en Nueva York en una sesión de emergencia para tratar el ataque perpetrado por Israel en territorio de Catar, según explicaron fuentes del Consejo.

La reunión, prevista a las 15:00 hora local (19:00 GMT) ha sido solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo de Seguridad, y tras ser exigida por Catar.

El ataque israelí de este martes tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en la capital catarí, Doha, y causó la muerte de cinco miembros de la organización palestina, además de un agente catarí de la Policía.

El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó hoy que el ataque israelí "no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral", contra un "Estado mediador" que es sede de negociaciones formales entre Israel y el grupo palestino Hamás.

El ataque de Israel ha sido ampliamente criticado por toda la comunidad internacional, e incluso Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha emitido declaraciones contradictorias al respecto, lo que parece indicar que la acción no contó con su beneplácito.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.