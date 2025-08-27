Publicidad

El icónico museo en Europa que podría cerrar para siempre, aún cuando tiene pinturas invaluables

Este es uno de los museos más prestigiosos del mundo y podría cerrar sus puertas próximamente.

Foto: Generada por Image fx
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 27, 2025 04:24 p. m.

Se trata del Museo Van Gogh, de Ámsterdam, donde se advirtió este miércoles de que podría cerrar sus puertas si no obtiene más financiación estatal para una renovación calculada en 104 millones de euros (120 millones de dólares) que asegura es esencial para proteger sus obras maestras.

El museo, que alberga la mayor colección de obras del artista en el mundo, dijo que el proyecto no podrá realizarse a menos que el estado neerlandés cumpla con un acuerdo que firmó con el sobrino de Vincent van Gogh en 1962 para proveerle los fondos necesarios a la entidad.

"El museo enfrenta el cierre", afirmó la institución, "porque no podrá garantizar la seguridad de la colección, los visitantes y el personal".

Foto: AFP
El ministerio de Cultura, por su parte, sostiene que el museo ya recibe una subvención que cubre su mantenimiento bajo la Ley del Patrimonio Neerlandés, y que su posición se basa en "una investigación exhaustiva" realizada por expertos independientes.

La disputa ha llegado a los tribunales, con un pleito iniciado por el museo que debe atenderse en febrero de 2026. El museo alberga más de 200 pinturas, 500 dibujos y casi todas las cartas de Van Gogh. Además, el material fue entregado por el sobrino del artista, Vincent Willem van Gogh, bajo un acuerdo con el Estado que se comprometió a construir y a mantener el edificio.

Según las autoridades del museo, el edificio, inaugurado en 1973, necesita una importante renovación tras más de 50 años de uso intensivo.

Foto: AFP
El museo es una de las instituciones culturales más populares de los Países Bajos y ha recibido a más de 57 millones de visitantes desde su apertura, resguardando las obras de Vincent van Gogh, quien murió en 1890 a los 37 años, y que produjo más de 800 pinturas, siendo considerado una de las figuras más influyentes en el arte occidental.

Sus obras, incluyendo "Los girasoles" y "La noche estrellada", están entre las pinturas más queridas del mundo.

