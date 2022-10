El papa dice que quien rechaza a los homosexuales "no tiene corazón humano"

El papa Francisco ha afirmado que quien rechaza a los homosexuales "no tiene corazón humano", durante una conversación que ha mantenido con el comediante británico Stephen K. Amos y que será emitida este viernes por la cadena de televisión BBC de Londres.

La BBC publicó en las redes sociales un adelanto de esta conversación en la que se puede ver a Amos explicando al papa Francisco que no es creyente y que viajó a Roma "buscando respuestas y fe".

"Pero, como hombre gay, no me siento aceptado", le dice, según se escucha en las imágenes del programa "Pilgrimage: The Road To Rome".

A lo que Francisco le responde: "Todos somos seres humanos, tenemos dignidad. Si una persona tiene una tendencia u otra, esto no le quita la dignidad como persona". Añadió además que, “la gente que decide rechazar a las personas por el adjetivo es gente que no tiene corazón humano".

El papa Francisco ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de respetar a las personas homosexuales y en el viaje de regreso de Brasil en 2013 se preguntó que quién era él para juzgar a los gais.

