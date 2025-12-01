El problema de Airbus no es solo de software, enfrenta nuevo problema de calidad en fuselajes

Airbus se enfrenta a un nuevo problema industrial que afecta a paneles del fuselaje de varias decenas de aviones de la familia A320, de acuerdo con un exclusivo de la agencia Reuters, difundido este lunes por fuentes del sector aeronáutico bajo condición de anonimato. El hallazgo ha generado retrasos en algunas entregas, aunque no hay indicios de que la falla haya alcanzado aeronaves actualmente en operación, añadieron las fuentes consultadas.

Según Reuters, la irregularidad se detectó mientras el fabricante europeo intensifica sus esfuerzos para cumplir los exigentes objetivos de entrega previstos para 2024. Airbus habría entregado 72 aeronaves en noviembre, acumulando 657 unidades en lo corrido del año. La meta es alcanzar aproximadamente 820 entregas antes de finalizar diciembre, lo que implicaría un desempeño sin precedentes superior a 160 unidades en un solo mes. El récord para el último mes del año se remonta a 2019, con 138 entregas.

Airbus no emitió comentarios inmediatos sobre el defecto identificado en los paneles del fuselaje, ni sobre su posible origen, que aún se investiga. Las fuentes consultadas por Reuters señalaron que el fallo se mantiene restringido a procesos de producción y no compromete la operación de aeronaves que ya están volando.

Contexto: menos de 100 A320 siguen en tierra por ajustes informáticos

A este desafío industrial se suma un incidente técnico informado previamente y descrito este lunes por la agencia EFE, que cita a portavoces de Airbus. La compañía confirmó que menos de 100 aeronaves del modelo A320 permanecen en tierra mientras reciben modificaciones en su sistema informático. El ajuste se ordenó tras un fallo detectado en los sistemas de control de vuelo, asociado a la exposición de componentes a altas radiaciones solares.



El problema se identificó luego de un incidente ocurrido el pasado 30 de octubre en un vuelo de JetBlue entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), que obligó a la tripulación a desviar la aeronave y aterrizar de emergencia en Tampa (Florida). Según Airbus, fue necesario aplicar una modificación informática a unos 6.000 aviones de la familia A320, que es el modelo más vendido del mundo. La “gran mayoría” ya recibió la actualización.

En los A320 de versiones más antiguas, la modificación no puede realizarse a distancia y requiere intervención directa de proveedores especializados. Airbus trabaja con las aerolíneas para acelerar estos procedimientos, cuyo tiempo de ejecución depende de la disponibilidad de piezas y de la ubicación de cada aeronave.

En un comunicado citado por EFE, la compañía pidió disculpas por los retrasos ocasionados y reiteró que la seguridad se mantiene como prioridad absoluta. Airbus agradeció la comprensión de clientes, autoridades y empleados involucrados en la implementación de las medidas correctivas.