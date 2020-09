El salario mínimo en Venezuela llegó a 0,96 dólares mensuales

Producto de la devaluación diaria del bolívar frente al dólar, el salario mínimo legal hoy en Venezuela cayó por debajo de un dólar, exactamente $ 0,96. Esto luego de que la cotización oficial abriera la jornada de este lunes en Bs. 414.379,05, mientras el ingreso mínimo es de Bs. 400.000, desde el pasado mes de abril, cuando se hizo el último ajuste.

Según la data oficial cerca de seis millones de venezolanos perciben el ingreso mínimo, siendo la mayoría pensionados, que reciben el equivalente a ese salario. Un ingreso que alcanza para muy poco.

Jorge Ramírez, de 69 años, y Elizabeth Zambrano de 62, son esposos, ambos profesionales, pero ya fuera del mercado laboral formal, él contador público, siempre para la empresa privada y hoy día cobrando una pensión, ella educadora en el sector público y recibiendo pensión y jubilación.

En el caso del señor Ramírez esa pensión es de 400.000 bolívares, que al ser tan poco, depende para comer de lo que le envía una hija fuera de Venezuela.

“La verdad es que con 400 mil bolívares no se hace nada, yo voy a un supermercado y podré comprar un tomate y una cebolla para todo el mes, y quizás me alcance para tres huevos. Se vive porque los hijos de uno están afuera, y le envían una pequeña remesa para medio poder comprar algo de alimentos, porque si no, ya se hubiese muerto de hambre uno”, aseguró.

Por su parte la señora Elizabeth recuerda que no solo necesitan alimentos, también con el dinero deben pagar algunos servicios y medicamentos. “Una medicina para la tensión pasa fácilmente de 3 dólares que son importadas, porque acá las medicinas tampoco se consiguen”, recuerda.

Salario universitario

Pero no solo una pensión o una jubilación son así de bajas en Venezuela, porque un profesor de la Universidad central de Venezuela, titular, con doctorado y de dedicación exclusiva, que es el máximo escalafón posible, tiene un sueldo mensual alrededor de 20.000.000 de bolívares, que al cambio de hoy son 48 dólares, que constantemente se devalúa.

Esto en una economía venezolana ya dolarizada de facto, donde incluso comercios formales prefieren colocar la lista de precios en la moneda estadounidense, para evitar modificar diariamente el costo de los productos.