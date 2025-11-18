“El voto obligatorio cambió todo”: director de Panel Ciudadano habla de panorama electoral en Chile

La política chilena volvió a mover el tablero en América Latina después de los resultados de la primera vuelta presidencial del fin de semana. Las encuestas proyectaban una contienda más predecible, pero el comportamiento electoral terminó siendo muy distinto al esperado, especialmente por el protagonismo de votantes que no solían participar en procesos anteriores.

En Mañanas Blu, el director de Panel Ciudadano, Juan Pablo Lavín, cuya firma fue la más acertada del proceso, analizó en detalle qué ocurrió, cómo se movieron las fuerzas políticas y por qué este giro podría anticipar un nuevo mapa de poder en la región.



Resultados elecciones Chile 2025

Lavín inició explicando que la sorpresa no estuvo en quiénes pasaban a segunda vuelta, sino en el peso inesperado de Franco Parisi, que obtuvo un 20 % de los votos. “Las encuestas anticiparon que Janet Jara y José Antonio Kast llegarían a la segunda vuelta”, dijo, pero aclaró que la verdadera irrupción fue Parisi, especialmente entre votantes que recién aparecieron en el padrón.

A partir de ese punto lanzó una de las frases más reveladoras de la entrevista: “El voto obligatorio cambió todo”. Esta elección duplicó la participación, pasando de 7 a 13 millones de votantes, un fenómeno que, según el analista, alteró por completo las dinámicas tradicionales. Ese nuevo electorado, agregó, “no es ideológico, es más práctico, más individualista y se mueve por titulares más que por visiones de largo plazo”.

De acuerdo con sus estimaciones, ese segmento fue decisivo en la votación de Parisi, concentrado en hombres menores de 45 años, habitantes de regiones fuera de Santiago y en zonas alejadas de los centros urbanos.



Voto obligatorio en Chile y efectos políticos

Sobre la segunda vuelta del 14 de diciembre, Lavín señaló que la suma de fuerzas de derecha y extrema derecha ya sobrepasa el 50 %, lo que deja a Kast en clara ventaja. Aunque Parisi afirma estar dispuesto a conversar con ambos candidatos, Lavín insistió en que sus votantes “no necesariamente siguen lo que él diga”, por lo que cualquier eventual apoyo no garantiza un traslado efectivo.



También habló de la veda de encuestas en Chile y del riesgo de que circulen cifras falsas por redes sociales, un fenómeno que complicó la claridad del proceso. Aun así, Panel Ciudadano ya realizó un nuevo sondeo que proyecta un escenario 60-40 a favor de Kast, una diferencia que, según Lavín, sería “histórica en volumen y distancia”.

El analista cerró con una reflexión que también resonó en el estudio: Chile volvió a anticipar tendencias que podrían replicarse en otros países, especialmente donde los votantes no tradicionales comienzan a modificar el mapa electoral. “Lo que ocurrió aquí puede suceder en buena parte del continente”, afirmó, resaltando cómo el cambio en las reglas terminó determinando el rumbo político del país austral.