Este martes, los estadounidenses decidirán si Kamala Harris se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia o si Donald Trump regresa a la Casa Blanca por un segundo mandato, en un ambiente de gran incertidumbre que mantiene al mundo en suspenso.

La disputada contienda entre la vicepresidenta demócrata y el exmandatario republicano está a punto de concluir.

¿Cuándo salen los resultados de las elecciones de Estados Unidos?

Si bien los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2024 se esperan inicialmente durante la noche del mismo martes 5 de noviembre, aún se desconoce si cada voto se conocerá en cuestión de horas o si se necesitarán varios días para definir al ganador.

¿Por qué? En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los medios de comunicación y agencias de noticias son los primeros en proyectar un ganador basado en los datos de votos y encuestas.

Kamala Harris vs Donald Trump, los estadounidenses decidirán el futuro presidente este 5 de noviembre. Foto: AFP.

Medios como Associated Press (AP), CNN, Fox News, y The New York Times, entre otros, utilizan sus propios equipos de analistas y modelos estadísticos para proyectar al candidato ganador en cada estado. Aunque estas proyecciones suelen ser precisas, no son oficiales.

Según explica The New York Times , el conteo de votos se prolongará más allá de la noche electoral del martes, y determinar el resultado de la contienda presidencial también podría dilatarse.

Incluso en los estados que contabilizan sus boletas con relativa rapidez, si la contienda está tan reñida como dicen las encuestas, podrían pasar días antes de que se pueda proyectar un ganador (los resultados de las elecciones no son oficiales antes de la certificación final).

La campaña de la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris auguró unas elecciones "increíblemente ajustadas" y pidió calma ante el conteo de votos, que espera retrase los resultados finales de las elecciones por varios días.

En una llamada con periodistas, Jen O'Malley Dilon, la directora de la campaña de Harris, indicó que el equipo demócrata espera ver los resultados "casi completos" del conteo en solo algunos estados la misma noche electoral. Entre ellos, varios estados bisagra: Georgia, Carolina del Norte y Míchigan.

Por otro lado, la campaña demócrata espera que los resultados de Pensilvania, Winsconsin y Arizona y Nevada se retrasen hasta después del miércoles.

"Creemos que está carrera va a ser increíblemente reñida, por lo que es posible que no sepamos los resultados finales de esta elección durante varios días", subrayó O'Malley, y añadió que "estamos concentrados en mantener la calma y la confianza durante este periodo".