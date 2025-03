Emotivo relato del padre de niña de 7 años arrastrada 15 cuadras por ladrones

La ciudad de La Plata, Argentina, está en shock tras el brutal asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años que murió arrastrada por 15 cuadras durante el robo de un automóvil.

El crimen, ocurrido en Altos de San Lorenzo, involucró a dos menores de 14 y 17 años, quienes robaron el Fiat Palio de Florencia, la madre de Kim. En su huida, arrastraron a la niña, chocaron contra un poste y fueron detenidos tras ser entregados por sus familiares.

Marcos, el padre de Kim, compartió su dolor en redes sociales. "Me pasé toda la noche llorando y viendo fotos", confesó. En Instagram, publicó: "Quizás eras muy buena para esta vida. Búscame y guíame, mi amor. Te voy a encontrar". También escribió: "Hija, ilumíname, dame fuerzas para no caer". Agradeció el apoyo recibido: "Gracias por los dibujos y mensajes. Me hacen recordar cosas lindas y me ayudan mucho".

En una de las fotos que compartió, Kim aparece jugando en la playa. "Cuántos castillos nos faltaron construir. Te extraño", escribió. Su funeral fue emotivo, con flores, fotos y peluches de capibara, sus favoritos.

Marcos relató su encuentro con el joven de 17 años detenido: "Lo pude ver a la cara. Tuve sensaciones feas, malas, y algunas hasta buenas. Le pude decir algunas cosas y me siento bien". Además, expresó su deseo de enfrentar al otro implicado, de 14 años, y aseguró: "Vamos a hacer justicia. Los chicos se van a tener que hacer responsables".

En medio de su dolor, Marcos reflexionó: "Hoy me siento vacío. Quiero hacer algo por mi hija para que no quede en vano. Me daría orgullo decir 'este cambio fue por Kim'". Y cerró con desgarradoras palabras: "Lo difícil es llegar a casa, pasar por su escuela. Ya no vamos a buscarla a sus actividades. Queríamos que ella sueñe en grande".