Empleada de funeraria llevaba cadáveres de bebés a su casa para “ver caricaturas”

Un escándalo ha sacudido a Leeds, Inglaterra, tras revelarse que Amie Upton, directora de una funeraria especializada en bebés fallecidos, mantenía cuerpos en su propia vivienda y llegaba a colocarlos frente al televisor para “ver caricaturas”.

Upton, de 38 años, dirigía el servicio Florrie’s Army, nombrado en memoria de su hija nacida en 2017, y ofrecía funerales para bebés junto con ropa conmemorativa, huellas de manos y fotografías. Sin embargo, lo que varias familias encontraron al confiarle el cuidado de sus hijos fallecidos fue muy distinto a lo que esperaban.



“Estaba viendo caricaturas”

Una de las madres afectadas, Zoe Ward, contó a la BBC que tras la muerte de su bebé Bleu, quien falleció a las tres semanas por daño cerebral en 2021, acudió al servicio de Upton pensando que su hijo sería atendido en un entorno profesional, con cuna refrigerada y condiciones adecuadas.

Pero cuando visitó la vivienda de Upton, se encontró con una escena perturbadora. “Me di cuenta de que era Bleu y ella (Upton) dijo: ‘Entra, estamos viendo PJ Masks’. Había un gato, un perro ladrando y otro bebé [muerto] en el sofá. No fue una vista agradable”, relató Ward, quien aseguró haber salido entre gritos.

Otra familia aseguró que creía que su hija estaba en una funeraria en Headingley, pero en realidad permanecía más de una semana en la casa de Upton, donde el cuerpo presentaba un fuerte olor, lo que indicaba que no se había mantenido en condiciones de refrigeración adecuadas.

Tras recibir múltiples denuncias, el fideicomiso de hospitales de enseñanza de Leeds (NHS Trust) confirmó que Upton fue expulsada en la primavera de este año de las salas de maternidad y morgues de los hospitales St James’s y Leeds General Infirmary.

La jefa de enfermería del fideicomiso, Rabina Tindale, aclaró que las familias llegaron a creer que los servicios de Upton estaban vinculados al NHS, pero desmintió cualquier relación.

Debemos ser claros: ni Amie Upton ni Florrie’s Army están respaldados ni asociados con los hospitales de Leeds dijo

Publicidad

El fideicomiso indicó que desde 2021 había recibido “varias preocupaciones graves” que fueron notificadas a la policía, reguladores y la oficina del forense.