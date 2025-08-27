Video: perrita evitó tragedia al apagar explosivo lanzado a casa de reconocido periodista

La rápida reacción de una mascota permitió evitar una tragedia en Huaral, Perú, donde delincuentes atentaron contra la vivienda del periodista Alberto Mesías Zárate. Un cartucho de dinamita fue arrojado la noche del pasado domingo 24 de agosto a la entrada de su casa, ubicada en la calle Angamos. El ataque, que habría estado vinculado a presuntos extorsionadores, quedó registrado en video gracias a cámaras de seguridad de la zona.

Según las imágenes, un hombre se acercó al inmueble, encendió la mecha del artefacto y lo lanzó hacia la puerta antes de huir. Instantes después, la primera en reaccionar fue la perrita de la familia, llamada Manchis. El animal ladró insistentemente, recorrió las escaleras para alertar a los ocupantes y, de manera inesperada, logró apagar la mecha del explosivo, impidiendo que detonara.

Los ladridos de la mascota y el estruendo del intento de atentado alarmaron a vecinos y familiares, quienes pidieron ayuda de inmediato. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar y confirmó que se trataba de un cartucho de dinamita en condiciones de estallar. Tras verificar que la mecha había sido apagada, el artefacto fue retirado y trasladado a una zona segura para su neutralización.

Las autoridades señalaron que el ataque representaba un grave riesgo para la integridad del periodista y de toda la comunidad, dado el alto poder destructivo del material.

El periodista y su familia exigieron a las autoridades medidas de protección, manifestando temor por nuevos atentados. Al mismo tiempo, reclamaron acciones concretas contra las organizaciones delictivas que vienen operando en la provincia.