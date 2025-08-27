Publicidad

Ladrones intentaron robar un carro y una moto, pero las víctimas se defendieron: hay video

El violento intento de asalto quedó grabado en cámaras de seguridad y terminó con los ladrones huyendo.

Ladrones intentaron robar un carro y una moto
Ladrones intentaron robar un carro y una moto
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
agosto 27, 2025 02:05 p. m.

Un intento de robo en un estacionamiento de Sao Paulo, Brasil, terminó en un inesperado giro cuando las víctimas lograron defenderse de un grupo de delincuentes que se movilizaban en motocicletas. El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo un policía militar fuera de servicio utilizó su arma de dotación para detener el asalto.

En las imágenes se observa a un automóvil gris detenido y a un joven que maniobraba su motocicleta para estacionarse. En ese momento, ingresan dos hombres en moto y se acercan de forma sospechosa. De inmediato, otra motocicleta aparece en escena con dos cómplices más, lo que evidenció la intención de un asalto múltiple.

Los delincuentes obligaron al conductor del carro, quien resultó ser un agente policial en su día de descanso, a descender del vehículo e incluso lo hicieron despojarse de su chaqueta y camiseta, aparentemente para verificar que no portara un arma adicional. Mientras tanto, el joven motociclista también era intimidado por los asaltantes.

Sin embargo, en medio de la tensión, el dueño de la moto aprovechó un descuido para intentar huir. En su maniobra logró derribar a uno de los atacantes, lo que generó confusión entre los ladrones. Fue en ese instante cuando el policía corrió hacia su vehículo, tomó su pistola y abrió fuego contra los criminales.

El video muestra cómo al menos uno de los agresores cae al suelo tras los disparos, aunque no se ha confirmado oficialmente si resultó herido. Los cuatro delincuentes emprendieron la huida, dejando atrás el fallido robo.

El incidente culminó con un emotivo abrazo entre las dos víctimas, que lograron conservar tanto el carro como la motocicleta. Por ahora, se desconoce si alguno de los asaltantes fue capturado y si el uso del arma por parte del policía fuera de servicio tendrá implicaciones legales.

