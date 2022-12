Empleo y educación, estrategia para conquistar voto latino: portavoz campaña Trump 2020

El portavoz de la campaña que busca la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Daniel Buchelli, dijo en Mañanas BLU que tratará decon el argumento que el jefe de Estado

apoya la migración legal y que una reforma al sistema migratoria.

Lea también:

“Esta campaña será de promesas hechas, promesas cumplidas. Vamos a centrarnos en el mensaje económico, en la promesa de prosperidad y vamos a llevar a todas las partes de ese país ese mensaje”, dijo.

Publicidad

Añadió que, además, que hay latinos de todas las procedencias que apoyan las políticas de Trump, pese a que las encuestas arrojan que solo el 28% de los latinos apoyan al presidente, que insiste en la construcción del muro en México y que ha endurecido las políticas migratorias durante su mandato.

“Vamos a reformar el sistema migratorio. El presidente va a trabajar con el Congreso para reformarlo”, puntualizó.

El presidente estadounidense admitió el pasado fin de semana no estar preparado para perder en las elecciones de 2020, en las que buscará su reelección por cuatro años más.

Le puede interesar: Bolton afirma que Trump está dispuesto a negociación nuclear con Irán

Publicidad

Consultado al respecto durante el diálogo transmitido este domingo por NBC News, el gobernante confesó que "probablemente" no está preparado para encarar una derrota.

"Sería mucho mejor si dijera 'sí'. Sería mucho más fácil para mí decir: 'Oh, sí'. No, probablemente no estoy muy preparado para perder. No me gusta perder. No he perdido mucho en mi vida", afirmó.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa con el portavoz de campaña de Donald Trump, en Mañanas BLU: