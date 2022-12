“Va ganar la presidencia Hillary Clinton, pero en La Florida va a estar bastante reñida la elección”, manifestó al agregar que en este estado “todo voto es importante”.



Sin embargo, manifestó que los demócratas no tienen que ganar La Florida para llegar a la Casa Blanca, lo que no sucede con los republicanos.



“Los republicanos sí deben ganar allí porque las matemáticas no les suman si no ganan allí”, expresó.