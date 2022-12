En México somos chiquitos, pero picosos: Vicente Fox a Donald Trump

El expresidente mexicano Vicente Fox no guardó calificativos para hablar de decisión de Donald Trump de construir un muro en la frontera entre su país y Estados Unidos.





En entrevista con BLU Radio, el exmandatario manifestó que esta disposición es “una tontería”, una decisión “imbécil”, que va en concordancia con la manera de ser del magnate.



“Un muro no sirve para nada, más que para dividir a dos vecinos que hemos tenido una relación constructiva”, expresó.



El expresidente agregó que si Trump quiere construir la estructura que la haga con el dinero de los estadounidenses y no con los mexicanos.



“Construir un muro es un mensaje de racismo, de odio personal de él hacia México. Él va a perder más que nadie. Va de tontería en tontería hasta que se va a topar con un muro. Él va a aprender que México es chiquito, pero picoso”, expresó.



Fox, quien gobernó en México desde el 2000 hasta 2006, manifestó que el magnate neoyorquino no puede financiar el muro con las remesas que envían los inmigrantes mexicanos, como lo ha insinuado en muchas ocasiones.



“Este sonso no sabe lo que es la economía. Él solo entiende de un negocio, muchas veces ilícito de sus propias empresas. La economía global es otra cosa”, puntualizó.





