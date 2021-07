En una selfie, tres hermanos grabaron el momento exacto en el que los alcanzó un rayo

Ocurrió en Londres, en donde tres hermanos: Rachel, Isobel y Andrew Jobson se encontraron con el infortunio de ser alcanzados por un rayo en el momento en que se tomaban una selfie.

Los tres iban paseando en bicicleta cuando pararon un momento para tomarse la foto y ahí ocurrió todo.

“La foto de nosotros en el momento en que ocurrió el rayo fue a las 17:05. Tomé una foto de nosotros sonriendo y luego queríamos una foto triste bajo la lluvia. De repente, estaba en el suelo y no podía escuchar nada más que este zumbido agudo. Todo mi brazo derecho estaba entumecido y no podía moverlo”, dijo Isobel.

Los hermanos sufrieron quemaduras y fueron trasladados al Hospital St George en Tooting, según reporta la BBC.

“Estábamos tomando la foto con nuestro teléfono y luego, estaba en el suelo. Me sentí inconexa. Mi hermana y yo estábamos gritando. Me quemé el muslo y el estómago y el rayo dejó marcas en mí y en mi hermana. No podía sentir mi brazo”, dijo Rachel.

En los últimos días, gran parte de Londres se ha visto afectada por tormentas eléctricas.

“El lunes, 47,8 mm de lluvia cayeron en un período de 24 horas en Kew, la mayor parte en solo una hora. La precipitación media mensual en julio es de 44,5 mm”, recordó la BBC.

Esta es la imagen que le da la vuelta al mundo:

Molesey Lock: Lightning-strike selfie lands siblings in hospital - BBC News https://t.co/fofpQm9E1a — Rozina (@Sheeraz037) July 13, 2021

