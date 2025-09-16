En video quedó el momento en que hombre se lanzó del Cristo Redentor en Brasil

Indignación en Río de Janiero tras conocerse el video de un hombre que se lanzó desde el Cristo Redentor, un acto que ha sido catalogado no solo de “irresponsable”, sino de “mal ejemplo” al mostrar el hecho como un logro vital o un deporte extremo que podrían replicar otras personas.

El salto, según el video viral, lo hizo desde el brazo derecho de la famosa estatua carioca. Momento también reconocido a nivel mundial como uno de los más imponentes y que fue “burlado” por un experto en paramente para practicar y lanzarse desde esta altura.

En el clip se ve al hombre en la orilla del Cristo Redentor usando equipo de dicho deporte extremo y cargando una cámara, cuando empieza a acomodarse hasta dar el salto al vacío y minutos después aparecer volando sin problema, que, según las autoridades, “afortunadamente su experimento le salió bien”, pues puntualizaron que algo malo pudo haber terminado en una tragedia.

🚨🇧🇷 | Un hombre invadió el Cristo Redentor en Río de Janeiro y saltó desde la mano del monumento.



El acto es investigado como delito contra el patrimonio cultural.



pic.twitter.com/w7MDqznq7a — Informa Cosmos (@InformaCosmos) September 11, 2025

Ante esto, las autoridades de Brasil comenzaron una investigación no solo contra esta persona, sino que intentan descubrir si detrás de este hecho hubo más personas involucradas que pudieron ayudarle a subir hasta esta punta del Cristo.

“Llevaba a mis clientes a visitar el Cristo Redentor cuando nos sorprendimos. Uno de los guardias de seguridad nos informó que había alguien en el brazo del monumento. En ese momento, tomé mi dron para intentar capturar las imágenes”, contó un guía que fue quien grabó el momento, al medio local O Globo sobre lo sucedido, que, además, confirmó que era un intruso.

Ya antes pasó algo parecido en este famoso monumento, pues en julio un turista francés fue imputado caer en paracaídas en la zona del Cristo y que enfrenta la posibilidad de hasta un año de prisión, según el artículo 132 del Código Penal de dicho país, en territorio brasileño y una posterior deportación hacía su país con prohibición de regresar a Brasil.