En video quedó violento atraco armado en un almacen comercial: "Quédense quietos"

Minutos de terror vivieron los integrantes de una familia en Berazategui, Argentina, cuando fueron víctimas de un fuerte atraco armado por parte de unos hombres que interrumpieron la tranquilidad de su local comercial en horas de la tarde el pasado viernes, 14 de agosto.

El hecho quedó en video y causó preocupación en los vecinos por la manera tan violenta en que actuaron estas personas, pues en el clip se ve cómo sin importar quiénes están actúan con sus armas y ponen contra la pared a varios presentes.

“Quédense quietos y tírense al piso. Somos una súperbanda”, se escucha decir a uno de los integrantes del grupo comando. “¿Dónde está la caja fuerte? Dame las llaves”, comienzan a decir, pese que los demás comienzan a decir que llamen a la Policía a lo que ellos comienzan a amordazar a las personas presentes y tirando al piso algunos, que, por fortuna, todos salieron ilesos, pero se llevaron una alta suma de dinero de este local comercial.

Asimismo, según el relato de la familia, la primera hipótesis fue que las personas que llegaron al local tenían conocimiento previo del dinero y cómo funcionaba todo, pues cuando interrumpieron en el sitio fueron directamente por la caja fuerte y sabían que necesitaban de llaves para poder acceder al dinero, además llegaron el día de paga y es cuando hay dieron en el negocio.

“La Policía Científica trabajó en el lugar para intentar levantar rastros de los delincuentes. También se llevaron las imágenes de las cámaras de seguridad: “Sabemos que eran cinco, pero tenían tapadas las caras y también guantes. Los peritos no pudieron levantar huellas”, afirmó uno de los afectados en diálogo con TN, medio argentino.

Por ahora, este caso se encuentra en manos de las autoridades a la espera de determinar quiénes están detrás de este violento atraco, que dejó sin palabras a los habitantes de la zona en donde se encuentra este local.