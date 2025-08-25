Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caso Uribe
Tensión Venezuela-EEUU
Atentado terrorista en Cali
Hip Hop al Parque

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / En video quedó violento atraco armado en un almacen comercial: "Quédense quietos"

En video quedó violento atraco armado en un almacen comercial: "Quédense quietos"

Entre las personas atacadas por estos hombres se encontraba una mujer embarazada, quien gritaba desesperada porque la dejaran en paz y no le hicieran nada.

En video quedó violento atraco armado.jpg
En video quedó violento atraco armado //
Foto: TN
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 08:40 p. m.

Minutos de terror vivieron los integrantes de una familia en Berazategui, Argentina, cuando fueron víctimas de un fuerte atraco armado por parte de unos hombres que interrumpieron la tranquilidad de su local comercial en horas de la tarde el pasado viernes, 14 de agosto.

El hecho quedó en video y causó preocupación en los vecinos por la manera tan violenta en que actuaron estas personas, pues en el clip se ve cómo sin importar quiénes están actúan con sus armas y ponen contra la pared a varios presentes.

“Quédense quietos y tírense al piso. Somos una súperbanda”, se escucha decir a uno de los integrantes del grupo comando. “¿Dónde está la caja fuerte? Dame las llaves”, comienzan a decir, pese que los demás comienzan a decir que llamen a la Policía a lo que ellos comienzan a amordazar a las personas presentes y tirando al piso algunos, que, por fortuna, todos salieron ilesos, pero se llevaron una alta suma de dinero de este local comercial.

Asimismo, según el relato de la familia, la primera hipótesis fue que las personas que llegaron al local tenían conocimiento previo del dinero y cómo funcionaba todo, pues cuando interrumpieron en el sitio fueron directamente por la caja fuerte y sabían que necesitaban de llaves para poder acceder al dinero, además llegaron el día de paga y es cuando hay dieron en el negocio.

“La Policía Científica trabajó en el lugar para intentar levantar rastros de los delincuentes. También se llevaron las imágenes de las cámaras de seguridad: “Sabemos que eran cinco, pero tenían tapadas las caras y también guantes. Los peritos no pudieron levantar huellas”, afirmó uno de los afectados en diálogo con TN, medio argentino.

Por ahora, este caso se encuentra en manos de las autoridades a la espera de determinar quiénes están detrás de este violento atraco, que dejó sin palabras a los habitantes de la zona en donde se encuentra este local.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Atraco

Argentina

Robos