Encuentran a un lado de la carretera al menos 12 cadáveres presuntamente de pandilleros

Los cuerpos encontrados estaban en un lado de una carretera usada como basurero clandestino, donde la delincuencia suele arrojar cadáveres, según reportes de los bomberos.

