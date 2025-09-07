Un brutal crimen conmocionó a los habitantes de Brasil, luego de que salieran a la luz detalles del asesinato de una joven de solo 22 años en vía pública.

Los hechos se registraron el pasado 2 de septiembre de 2025 en horas de la tarde, cuando fue encontrada la cabeza de una mujer dentro de una bolsa en medio de la calle, un suceso que dejó impactados a los ciudadanos del sector.

Poco después, se localizó el cuerpo decapitado de la víctima, identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, de 22 años. La joven había sido secuestrada durante la madrugada de aquel día en el municipio donde residía.

Según su familia, los autores del crimen regresaron al lugar del secuestro, una zona dominada por bandas dedicadas al tráfico de drogas, y dejaron la cabeza como una forma de intimidación.

Encuentran sin vida a joven de 22 años en vía pública: su cuerpo tenía una nota Foto: redes sociales

Por ahora, la policía investiga una posible relación del asesinato con la guerra de grupos criminales que operan en la región.

Junto al cuerpo de Eduarda fue hallada una nota impresa atribuida al Comando Vermelho (CV). El mensaje señalaba que Eduarda fue asesinada por haber tenido nexos con un grupo rival que domina la zona donde ella vivía.

La nota también amenazaba a los residentes que alquilaran propiedades a miembros de los grupos rivales, advirtiendo sobre posibles secuestros o tomas de sus casas. Este hallazgo ha reforzado la hipótesis de que el crimen estaría ligado a un ajuste de cuentas utilizado por organizaciones delictivas en el país.

Además de Eduarda, se reveló que Edinácio Sampaio de Jesús, de 38 años, que vivía en el mismo terreno, también fue secuestrado junto con la joven, aunque la policía sospecha que pudo haber sido capturado por error y aún no se confirma dónde se encuentra.

Medios regionales denunciaron que Eduarda habría sido secuestrada junto a otras dos mujeres que siguen desaparecidas, las cuales también fueron acusadas de tener vínculos con el BDM.

La policía sospecha que estas mujeres desaparecidas podrían ser parejas de hombres asesinados en un tiroteo registrado horas antes en el mismo barrio.