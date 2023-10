"Es absurdo crear un monstruo como Hamás de manera artificial": Shlomo Ben Ami sobre teoría de Petro

La guerra entre Israel y las milicias palestinas de Gaza ha causado impacto en Colombia, a miles de kilómetros de distancia, por el enfrentamiento verbal entre el presidente Gustavo Petro y el Gobierno israelí, una crisis que ha puesto a tambalear las relaciones entre los dos países.

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, y la reacción de Israel, con bombardeos a la Franja de Gaza, Petro convirtió a X en una tribuna desde la que critica a diario al Estado israelí acusándolo de "genocidio" y "barbarie", e incluso comparándolo con los nazis , y a Gaza con el campo de concentración de Auschwitz, pero sin condenar explícitamente el terrorismo del grupo palestino.

Israel respondió el domingo a "las declaraciones hostiles y antisemitas" de Petro con el anuncio de la suspensión "de las exportaciones de seguridad a Colombia", país con el que hasta ahora había tenido una excelente relación política y comercial y al que suministra material militar como aviones, helicópteros, pistolas, piezas y accesorios de armas y equipos de tecnología satelital, entre otros.

De inmediato, el presidente amenazó: "Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos", y este lunes su canciller fue más lejos al instar al embajador de Israel, Gali Dagan, a "mínimo pedir excusas e irse" del país, tras acusarlo de "patanería insensata".

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Shlomo Ben Ami, excanciller de Israel, analizó la situación por cuenta del cruce de anuncios de ambas partes y que hoy tienen en crisis la diplomacia entre Colombia e Israel.

Sobre la situación en Israel aseguró que hay que entender todo en su contexto, “Hamás se ha convertido en un ejército formidable, terrorista, fundamentalista, que toda esa historia de a veces llegamos a un acuerdo, etcétera, no está en su agenda”.

Sobre el primero ministro Netanhau, aseguró que se trata de un liderazgo que está permeado por medio de intereses personales, “yo creo que su liderazgo en estos días está contaminado por sus intereses personales. No tiene la suficiente cultura democrática para asumir responsabilidades por lo ocurrido. Y para el bien del país, yo creo que la etapa de este hombre en la política tiene que acabar lo más pronto, temprano, lo más temprano posible”.

Sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sorprendió con su amenaza de cortar relaciones con Israel y su teoría sobre Hamás e Israel.

“Uno no puede crear un monstruo de esta magnitud de forma artificial. Es absurdo. Los hermanos musulmanes Hamás son hermanos musulmanes, es una extensión de los hermanos musulmanes. Y donde hay elecciones, fíjese a través del mundo árabe, lo estoy diciendo como un observador, no estoy dándole una opinión política, como observador. Y no es difícil de verlo. En cualquier país árabe que ha habido elecciones libres, y el énfasis es en libres, ha surgido un partido islamista”, explicó.

Tormenta política

Petro, por su parte, volvió hoy a la carga y tachó de "ignorantes" a quienes lo acusan de "ser antisemita y de apoyar a Hamás", al tiempo que señaló a "la oligarquía y la prensa que me ataca" de haber estado del lado de Hitler.

La tormenta, lejos de amainar, empeora con declaraciones como la del canciller Leyva, de sugerir que el embajador de Israel se vaya del país, ante lo cual Borda afirmó que "el Gobierno debe aclarar si está expulsando formalmente al Embajador de Israel de Colombia o si esto es parte del delirio que inició el presidente".

Israel es un importante socio comercial de Colombia, al que en 2021 exportó 115 millones de dólares no solo en productos de seguridad, ahora suspendidos, sino también en equipos de transmisión, pesticidas, instrumentos médicos, textiles, polímeros y maquinarias para diferentes sectores.

Colombia, por su parte, exportó 325 millones de dólares, representados principalmente en briquetas de carbón, café y flores.

