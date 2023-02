Es un triunfo muy especial, llevamos años de persecución: Rafael Correa sobre elecciones en Ecuador

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el expresidente Rafael Correa, se refirió al triunfo en las elecciones locales y el referendo oficialista celebrado el pasado domingo 5 de febrero en Ecuador.

“Este triunfo es muy especial, es de reivindicación, llevamos años de persecución”, dijo sobre la contienda electoral, que ha obligado al mandatario conservador Guillermo Lasso a refugiarse en un llamado a la unidad nacional.

Correa se refirió al hecho de no poder regresar al país y el futuro del correísmo en ese país: “Nosotros no tenemos cálculos políticos, somos políticos honestos y tenemos una visión, que es por fin superar su desarrollo”.

Y agregó fuertes críticas sobre el periodismo de su país y el manejo que se le dio a su proceso judicial, “si hubiese verdadero periodismo en Ecuador, jamás habría podido ocurrir este caso”.

Hay que recordar que con más del 97 % de las actas procesadas, el "No" se consolidó en el referéndum planteado por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que pretendía reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia, instituciones y medioambiente.

"Nuestro pueblo, sabio y grato. Pueblo que no come cuento le dijo NO en las ocho preguntas al Gobierno de Lasso. Le dijo NO a esa consulta mañosa que no soluciona los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza", señaló el comunicado de la RC.

Y agregaron: "esta es una victoria de nuestro pueblo, de nuestra militancia, quienes nunca creyeran en las mentiras, quienes ante el odio respondieron con amor, quienes nunca perdieron la esperanza de reconstruir un Ecuador seguro, con servicios de salud y educación pública de calidad, con trabajo digno, y desarrollo para los más vulnerables".