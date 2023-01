Susan Meachen fue la escritora estadounidense que 'resucitó' escribiendo a un grupo el pasado dos de enero y, dejando sorprendidos e indignados a sus seguidores.

“Debatí sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura de si es correcto o no”, escribió Meachen en su regreso al grupo el 2 de enero. “Mi familia hizo lo que pensó que era lo mejor para mí y no puedo culparlos por eso. Casi muero de nuevo por mi propia mano y tuvieron que pasar por todo ese infierno otra vez. Regresar a The Ward no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que comience la fiesta." afirmó la artista.

La escritora supuestamente se quitó la vida en septiembre de 2020 y la noticia de su muerte no tardó en esparcirse tras darse a conocer en un grupo de Facebook dedicado a los libros llamados 'The Ward', creados por la novelista.

Lo más grave del caso, es que la hija de Meachen, o alguien que afirmaba ser su hija, denunció que su madre se había quitado la vida tras recibir acoso por parte de otros escritores.

Por esta razón, no solo sus seguidores sino también sus colegas más cercanos han manifestado su indignación al respecto, “Lamentamos la pérdida de la mujer que considerábamos una amiga”, escribió Samantha A. Cole, una coautora de Meachen, en una publicación llena de recibos que exponía los detalles detrás del engaño del suicidio. “Personalmente, fui acosado por otro autor al que le encanta crear drama, afirmando que yo era uno de los autores que intimidaron a Susan y la llevaron al suicidio”.

Otros autores de dicho grupo editaron de forma gratuita la obra no terminada de Meachen, que posteriormente salió a la venta. "Además, por separado crearon una antología de sus obras y recaudaron fondos para su funeral" reseñó Actualidad RT.

Por otra parte, sus lectores y seguidores han manifestado rechazo e indignación respecto al falso suicidio a través de mensajes en redes sociales como: "Puedo perdonar muchas cosas, pero creo que jamás pueda perdonar que fingieras tu muerte", "Susan Meachen finge su propio suicidio y luego vuelve a navegar alegremente en línea porque 'se aburrió'", "¿Qué persona en su sano juicio finge su propia muerte durante dos años y luego, al azar, entra en Facebook un día y simplemente dice '¡Hola chicos, estoy de vuelta!'".