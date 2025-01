Esposa de Carlos Correa, detenido por el régimen de Maduro: "Está secuestrado”

La desaparición de Carlos Correa, director de la ONG venezolana Espacio Público, ha generado conmoción en el entorno de los defensores de derechos humanos y ha suscitado pronunciamientos internacionales. Correa fue interceptado el pasado martes en el centro de Caracas por individuos que se movilizaban en una camioneta sin placas, según testigos presenciales. Desde entonces, su familia no tiene información sobre su paradero. Mabel Calderín, esposa de Correa, aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial respecto a su detención.

“Nosotros no tenemos idea de dónde puede estar, porque los que lo interceptaron estaban vestidos de negro y no tenían ninguna identificación oficial”, denunció Calderín en una entrevista con el programa Mañanas Blu.

Un defensor de derechos humanos sin afiliación política

Carlos Correa es ampliamente reconocido en Venezuela por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Calderín destacó que su esposo no pertenece a ningún movimiento político y que su única misión ha sido velar por los derechos de los ciudadanos.

“Carlos no es un político, no tenía por qué temer. Su trabajo siempre ha estado del lado de las comunidades, de los más desfavorecidos, y ha defendido la vida, el honor y la libertad de las personas”, señaló su esposa.

Correa, quien anteriormente trabajó durante 17 años en la radio Fe y Alegría, se unió luego a la organización Provea y, desde hace más de una década, lidera Espacio Público, una ONG que se dedica a documentar violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.

La detención podría estar vinculada a recientes denuncias de Espacio Público

Espacio Público ha mantenido un rol activo desde su fundación en 2002, denunciando violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país. Aunque Calderín asegura que su esposo no ha variado su línea de trabajo, la ONG publicó recientemente un informe que señala la existencia de casi 400 personas detenidas arbitrariamente tras las elecciones del pasado 28 de julio.

“Él no ha cambiado su labor; lo que hace ahora es lo mismo que ha hecho siempre desde que inició Espacio Público. No hay una razón particular que explique su detención”, enfatizó Calderín.

La familia y los compañeros de trabajo de Correa no descartan que su detención sea una represalia por estas denuncias, aunque hasta el momento no se les ha comunicado ninguna acusación formal.

Incomunicación y temor por el paradero de Correa

El temor de la familia de Correa es que el activista haya sido trasladado al Helicoide, una de las instalaciones delServicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que se ha convertido en sinónimo de torturas y tratos crueles contra los presos políticos. “Hemos ido a todos los centros donde suelen llevar a las personas secuestradas de esta manera, y nos han dicho que allí no está”, afirmó Calderín.

La situación ha llevado a una creciente presión internacional, con pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos y un trino del presidente Gustavo Petro en el que se refiere la liberación inmediata de Correa y otros detenidos.

“Le agradezco mucho al presidente Petro y a todos los medios y organizaciones que se han solidarizado con nosotros”, agregó Calderín.

Un caso que refleja la crisis de derechos humanos en Venezuela

El secuestro de Carlos Correa es un episodio más en el creciente deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, donde las organizaciones independientes se enfrentan a un régimen que limita constantemente el ejercicio de sus funciones. Espacio Público y otras organizaciones similares han documentado cómo el gobierno de Maduro ha intensificado el control sobre los medios y las voces disidentes, un fenómeno que mantiene al país en el ojo del huracán a nivel internacional.

La familia de Correa insiste en que no cesarán en su exigencia por su liberación y hacen un llamado a la comunidad internacional para que mantenga su atención sobre el caso. “Vamos a seguir exigiendo su libertad”, concluyó Mabel Calderín.