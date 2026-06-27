Esta plataforma permite identificar la ubicación de los afectados por el terremoto en Venezuela

Luego de la lamentable catástrofe en Venezuela debido a los sismos que ya han generado cientos de muertos, heridos y desaparecidos, las autoridades del vecino país, así como el apoyo emitido desde Colombia, continúan buscando a las personas atrapadas bajo los escombros que dejaron el derrumbe de varios edificios tras el terremoto.

De hecho, en Cali, las autoridades y organismos de socorro unen esfuerzos en solidaridad para brindar ayuda a familias damnificadas por el terremoto en territorio venezolano. Desde la seccional Valle de la Cruz Roja se habilitó la línea de emergencia 132 y una línea de WhatsApp para ayudar a los venezolanos que viven en Cali a ubicar a sus familiares.

Ante la emergencia, muchas personas han puesto su granito de arena para ayudar a los venezolanos. Una prueba de ello es la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com, misma que busca dar con el paradero de los miles de afectados por el terremoto.

En diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio, Jorge Bastías, quien vive en Buenos Aires Argentina, es el creador de la plataforma y habló sobre cómo funciona este sistema para que los venezolanos puedan encontrar a sus seres queridos tras el terremoto.



¿Cómo funciona desaparecidosterremotovenezuela.com?

La plataforma nació con el objetivo de encontrar a los afectados por el fuerte terremoto que ocurrió en Venezuela: "Esta plataforma funciona desde el explorador a través del dominio desaparecidosterremotovenezuela.com, cualquier persona desde cualquier dispositivo puede entrar a ella", señaló Jorge Bastías.

Según explicó Bastías, la persona que busque contactar o desee información de alguien desaparecido, o en su defecto registrar datos de una persona con quien todavía no ha tenido contacto, lo puede hacer utilizando una fotografía o la última ubicación conocida.

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"Actualmente estamos requiriendo datos muy simples para tratar de contactar a las personas, como puede ser una foto, la última ubicación conocida, los nombres y números de teléfono". Adicionalmente, Bastías afirmó que la búsqueda está asociada con información de organismos como la Cruz Roja, "Hospital Pérez Carreño, Domingo Luciani, Clínico Universitario, Vargas y Periférico de Katia para poder conectar la información y así ubicar la mayor cantidad de personas posibles".

Bastías, además, señaló que actualmente existen cerca de 64.000 reportes, de los cuales se han logrado localizar alrededor de 11.000 personas y se siguen sumando organismos para encontrar muchos más desaparecidos en el menor tiempo posible.

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De esta manera, miles de venezolanos que viven en Colombia y buscan conocer el estado de sus seres queridos en Venezuela tienen en esta plataforma una alternativa para intentar dar con su paradero, luego del terremoto que afecta al país vecino.

