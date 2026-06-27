Fuerzas Militares apoyan las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos

Las Fuerzas Militares de Colombia se sumaron a las labores de atención de la emergencia en Venezuela con el envío de personal especializado y equipos de búsqueda y rescate a las zonas afectadas por los terremotos.

En diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio, el jefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica del Comando General de las Fuerzas Militares, el general Adolfo Hernández, explicó que la operación hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional.

El oficial informó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana trasladó dos aviones Hércules desde Bogotá hasta Maiquetía, Venezuela, con el equipo Usarcol, conformado por 63 rescatistas, entre ellos personal de Bomberos, Defensa Civil y miembros de las Fuerzas Militares.

Además, fueron transportadas 13,4 toneladas de equipos especializados para las labores de búsqueda y rescate. El contingente militar colombiano está integrado por cinco uniformados, cuatro de ellos guías caninos con sus respectivos perros de búsqueda, un oficial veterinario y un suboficial encargado del apoyo logístico.



Terremoto en Venezuela Foto: AFP

Según explicó el general Hernández, los rescatistas fueron desplegados principalmente en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos, donde concentran los esfuerzos para localizar personas desaparecidas.

El alto oficial agregó que el Ejército Nacional mantiene disponible un segundo equipo de respuesta, que podrá ser enviado si las autoridades lo solicitan para reforzar las operaciones en territorio venezolano.

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Por ahora, la ayuda colombiana se ha centrado en las capacidades de búsqueda y rescate. Sobre el envío de asistencia humanitaria adicional, Hernández precisó que "hasta el momento la ayuda ha sido con los equipos de rescate y los equipos propios que tienen para su actividad y el desarrollo de las búsquedas", mientras se evalúan las necesidades planteadas por las autoridades venezolanas.

Al finalizar la entrevista, el general expresó la solidaridad de Colombia con las víctimas de la tragedia y reiteró el compromiso de las Fuerzas Militares con la atención de la emergencia. "Nuestra misión es contribuir a salvar vidas y contribuir a aliviar el sufrimiento", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: