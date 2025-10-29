Según reveló The Associated Press (AP) a través de múltiples funcionarios y opositores de Venezuela, se llevó a cabo un plan de espionaje y complot para lograr la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El agente estadounidense Edwin López, quien era agregado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS) en la embajada en la República Dominicana, ideó la estrategia. El objetivo era persuadir al coronel de la Fuerza Aérea, Bitner Villegas, piloto principal y de élite de Maduro, para que desviara el avión presidencial.

López le ofreció al piloto la oportunidad de ser "un hombre muy rico" y ser aclamado como el "héroe de Venezuela" a cambio de trasladar a Maduro a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran arrestarlo, como Puerto Rico, la República Dominicana o la base de Guantánamo en Cuba.

Estados Unidos intentó convencer a piloto de Maduro para que lo entregara: casi lo logran Foto: AP

El complot se puso en marcha el 24 de abril de 2024, después de que un informante se presentara en la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo con detalles sobre dos aviones presidenciales (un Dassault Falcon 2000EX y un Dassault Falcon 900EX) que se encontraban en el aeropuerto ejecutivo La Isabela para mantenimiento.



López identificó esta situación como una oportunidad, ya que el mantenimiento probablemente constituía una infracción penal debido a la compra de piezas estadounidenses prohibidas por las sanciones. Tras obtener la autorización de las autoridades dominicanas, López y otro agente federal lograron interrogar a Villegas individualmente en una pequeña sala de conferencias.

Aunque la conversación fue tensa, y Villegas se puso nervioso, el piloto admitió haber transportado tanto a Maduro como al expresidente Hugo Chávez, y le entregó su número de celular a López antes de irse sin comprometerse.

La persuasión del piloto se extendió durante el año siguiente, incluso después de que López se jubilara en julio. El exagente persistió enviando mensajes cifrados por WhatsApp y Telegram. En agosto, López intentó presionar a Villegas reenviándole el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares.

La respuesta final de Villegas en septiembre fue hostil, tildando al agente de "cobarde" y afirmando que los venezolanos "lo último que somos es traidores". Tras el fracaso del plan, aliados anti-Maduro publicaron una foto de Villegas y López en redes sociales en un intento por "inquietar a Maduro" sobre la lealtad de su piloto, lo que provocó que un Airbus presidencial regresara a Caracas poco después de despegar.

A pesar de la negativa del piloto, Estados Unidos logró incautar las dos aeronaves en República Dominicana; una de ellas, incautada en febrero de 2025, contenía, según López, un "tesoro de inteligencia".

Así fue la conversación 1



López: “Sigo pendiente a su respuesta.”

(acompaña el mensaje con el comunicado oficial de la recompensa)

(acompaña el mensaje con el comunicado oficial de la recompensa) López: “Todavía te queda tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar en el lado correcto de la historia.”

Así fue la conversación 2

