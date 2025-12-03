Estos son los 19 países a los que EE. UU. les suspendió las solicitudes migratorias

Estados Unidos suspendió las solicitudes de inmigración para ciudadanos de 19 países, incluyendo a Cuba y Venezuela, una medida destinada a endurecer la política migratoria del presidente Donald Trump, según un memorando oficial divulgado el martes.

Lista de países mencionados:

1. Afganistán

2. Birmania



3. Burundi

4. Chad

5. Cuba

6. Eritrea

7. Guinea Ecuatorial

8. Haití

9. Irán

10. Laos

11. Libia

12. República del Congo

13. Sierra Leona

14. Somalia

15. Sudán

16. Togo

17. Turkmenistán

18. Venezuela

19. Yemen

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y la tarjeta de residencia, conocida como "green card", según el memorando, para personas de esos países, sujetos a unas restricciones de viaje anunciadas por Trump en junio.

Altos cargos estadounidenses habían indicado los últimos días que endurecerían las políticas migratorias luego de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros en Washington.

El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de un soldado, es un afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato. El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.

"El USCIS tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos", señala el memorando. El documento agrega que Estados Unidos comprobó recientemente "lo que la falta de evaluación, verificación y priorización de adjudicaciones rápidas puede hacerle al pueblo estadounidense", en una referencia al ataque contra los soldados.

Visa de Estados Unidos Foto: Embajada de EEUU en Colombia

"Mi responsabilidad principal es asegurar que cada extranjero sea investigado y sometido a una verificación de antecedentes al mayor grado posible", dijo el director de USCIS, Joseph Edlow. “Esto incluye una evaluación de dónde vienen y por qué. Los horribles eventos de ayer dejan muy claro que la administración Biden pasó los últimos cuatro años desmantelando los estándares básicos de investigación y detección, priorizando el rápido reasentamiento de extranjeros de países de alto riesgo por sobre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. La administración Trump adoptó el enfoque opuesto. Con efecto inmediato, estoy emitiendo una nueva guía de políticas que autoriza a los oficiales de USCIS a considerar los factores específicos de un país como factores negativos significativos al revisar las solicitudes de inmigración. Las vidas estadounidenses son primero".

