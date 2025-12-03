En vivo
La exjefa de la diplomacia de la UE Mogherini fue imputada por corrupción

La exjefa de la diplomacia de la UE Mogherini fue imputada por corrupción

Además de Mogherini, fueron detenidos el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas, y un directivo del Colegio de Europa, que no ha sido identificado.

Ex alta representante de la Política Exterior de la UE Federica Mogherini
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

