"Estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela": Juan Guaidó

El líder opositor venezolano Juan Guaidó se mostró este lunes "muy optimista" de que un cambio de gobierno en Venezuela está "muy cerca".

"Soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela", dijo Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, en una entrevista con la AFP.

El líder opositor venezolano aseguró este lunes que "gente" que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril, finalmente no cumplió con lo acordado.

"Hubo gente que faltó por cumplir (...). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (...). Como ya es obvio hoy, hay el descontento que es generalizado, (del cual) no se escapa la Fuerza Armada", señaló Guaidó.