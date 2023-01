“Esto no es un conflicto social, es un estallido social con objetivo político”: congresista de Perú

Nuevos enfrentamientos se produjeron este viernes en medio de las manifestaciones en Lima, Perú , y en otras regiones del país contra la presidenta Dina Boluarte, que no dan tregua pese a los 45 muertos que dejan desde su inicio en diciembre.

Roberto Chiabra, congresista de la bancada Alianza por el Congreso de Perú, habló en Noticias de la Mañana la crítica situación en ese país.

Publicidad

“Esto si bien tiene un inicio golpe de Estado fracasado…Si bien tiene un inicio de violencia el 7 de diciembre con motivo de un golpe de Estado fracasado, incluso en el extranjero hay desconocimiento muchos de los peruanos en el exterior dicen que el presidente lo evacuó el presidente y no. El presidente intentó dar un golpe de Estado, no lo apoyó nadie, las fuerzas armadas y la policía se pusieron del lado de la constitución…Esto no es una violencia espontánea, es una violencia organizada, esto era un plan previsto lamentablemente para el Perú se está generando una violencia irracional. Esto es un reclamo con objetivo políticos irrealizables; están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones, asamblea constituyente para una nueva constitución y que liberen a Castillo o sea irrealizables”, señaló.

El congresista se refirió también al poder de los seguidores del destituido Pedro Castillo y sus repercusiones en los desmanes protagonizados en ese país.

“Eso es lo que se señala. Cuando usted ve que aparecen 15 camionetas por una zona de minería ilegal y que se conocen que esta gente viene y les pagan 150 soles diarios pues ya no es algo espontánea. Y ustedes dicen que 50 muertos y efectivamente esto no es un reclamo social pacifico como sucede en Francia, acá lo que quieren es doblegar por medio de la violencia y esto es organizado porque se han atacado cinco aeropuertos en cinco zonas diferentes a la misma hora, se han bloqueado más de 100 puntos en la carretera en parte centro y sur del país y bombas molotov”, indicó.

Además, habló de la presidente Dina Boluarte y si su renuncia solucionaría, en parte, los problemas qué hay en este momento en el Perú.

Publicidad

“Por el bien de la democracia Dina Boluarte no deben renunciar porque en un par de años se presentarse los mismos hechos violentos y vuelven a pedir lo mismo. Acá se ha presentado una sucesión constitucional, cuando el presidente es vacado, renuncia o hace un golpe de Estado como es este caso quien debe asumir es la vicepresidencia y en este caso lo asumió ella y ella debería terminar el ejercicio Medel 2026 para hacer cambios y no repetir lo que está pasando… Hay una hipótesis y es que las manifestaciones en apoyo a Pedro Castillo están financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico”, enfatizó.

Los disturbios se han cobrado 45 vidas -44 civiles y un policía- desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso -controlado por la derecha- que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción. Chiabra habló de una reacción tardía que provocó, según él, los primeros muertos en estas manifestaciones. Además, contó si hay interlocutores válidos para mediar en esta situación.

Publicidad

“Los ministros van y no los recibe nadie, no quieren dialogar. Esa es la situación más difícil cómo lograr gente que quiera dialogar para llamar a la paz y buscar solucionar el problema, en este momento no están encontrando interlocutores válidos que sean los que sí sienten a dialogar…Esto no es un conflicto social, es un estallido social con objetivo político, este es el problema más grande que tenemos”, finalizó.