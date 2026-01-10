Experto critica plan de EE. UU. en Venezuela: "No tiene como objetivo restablecer la democracia"

Una semana después de la captura y extracción de Nicolás Maduro, el futuro político de Venezuela sigue rodeado de más preguntas que certezas. La caída del hombre que durante años simbolizó el poder del chavismo parecía un punto de quiebre histórico, pero los hechos posteriores muestran un panorama mucho más complejo y lleno de tensiones para el país y la región.

En entrevista con El Radar este 10 de enero de 2026, Ronald Rodríguez, politólogo e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, puso el foco en una reflexión que va más allá del destino de Maduro. Para el experto, el problema de fondo es cómo el sistema democrático fue usado como herramienta para quitar libertades y consolidar una dictadura que aún busca mantenerse.



Venezuela y el uso de la democracia para consolidar una dictadura

“Venezuela es el país donde se utilizó la democracia para establecer una dictadura”, afirmó Rodríguez, en una de las frases más contundentes de la entrevista. Según explicó, el chavismo aprovechó los mecanismos electorales y la participación política para “quitarle a los ciudadanos la libertad” y concentrar el poder.

El investigador recordó que este fenómeno no es exclusivo de Venezuela. “Hoy tenemos la dictadura cubana, la venezolana, la nicaragüense y la salvadoreña”, señaló, al advertir que todas comparten un mismo patrón: llegaron al poder usando reglas democráticas y luego las vaciaron desde adentro. Por eso, insistió en que la lección venezolana es clave para una región donde varias democracias están bajo presión.

Casa Blanca dice que dictará órdenes a Venezuela y recibirá petroleras en EEUU para “negociar” Fotos: AFP

¿Qué pasó con el retorno de la democracia tras la caída de Maduro?

Para Rodríguez, la salida de Maduro no significa, por ahora, el regreso de la democracia. “La extracción de Nicolás Maduro no tiene como objetivo el restablecimiento de la democracia”, aseguró. A su juicio, lo que se está viendo es una negociación de intereses, especialmente alrededor del petróleo, más que un proceso real de transición política.

El experto fue crítico con el papel de Estados Unidos y advirtió que las señales apuntan a una “concertación” que busca estabilizar el negocio petrolero y la posición geopolítica, mientras el tema democrático queda relegado. “El régimen está negociando su supervivencia y los Estados Unidos están negociando el acceso a los recursos de los venezolanos”, dijo.

Publicidad

Rodríguez alertó que Colombia será uno de los países más afectados por lo que ocurra en Venezuela. “Somos la única frontera viva”, recordó, y señaló riesgos en seguridad, migración y presencia de grupos armados como el ELN.

Además, planteó un desafío de Estado: definir una política clara frente a un país vecino que sigue sin democracia plena. “La democracia no es solo ir a votar”, concluyó, “es defender el resultado, el equilibrio de poderes y las libertades”, una lección que, según el experto, Venezuela dejó escrita a un alto costo.

Entrevista completa: