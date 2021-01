Expertos de la OMS comienzan finalmente en Wuhan su misión en el terreno

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzaron finalmente este viernes en Wuhan, en el centro de China, su investigación sobre los orígenes del coronavirus y visitaron un hospital donde se trataron los primeros casos de covid-19. Después de haber pasado 14 días encerrados en un hotel respetando una cuarentena, los miembros de la misión conversaron con científicos chinos a primera hora de la mañana y se dirigieron a un hospital de la ciudad, donde irrumpió la pandemia a finales de 2019. "Primera visita extremadamente importante", dijo en un mensaje en Twitter Peter Daszak, uno de los miembros de la delegación. "Estamos en el hospital que trató algunos de los primeros casos conocidos de covid-19, reuniéndonos con los médicos y el personal que trabajó en ese momento. Una discusión franca sobre los detalles de su labor", dijo. La decena de expertos de la OMS tiene previstas varias visitas y reunirse con científicos, socorristas y algunos de los primeros pacientes que fueron contagiados por un entonces desconocido coronavirus que ya se ha cobrado la vida de más de dos millones de personas en el mundo y ha puesto de rodillas a la economía mundial. Las "visitas de terreno incluirán el Instituto de Virología de Wuhan", donde se manipulaban coronavirus, confirmó la OMS en un mensaje en Twitter. Desde el inicio de la pandemia, este lugar es fruto de muchas hipótesis, retomadas en algunos casos por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, según las cuales, el virus podría haber escapado de ese laboratorio. Pero esta teoría por ahora no se apoya en ninguna prueba seria. Durante su estadía en la ciudad china, que se prolongará varias semanas, los expertos también tienen previsto visitar el mercado de Huanan, considerado el kilómetro cero de la pandemia. En el lugar, que permanece cerrado desde enero de 2020, se vendían animales salvajes vivos y registró el primer brote de casos. - "No es una investigación" -

Se desconoce el itinerario exacto de la misión. Los tuits de la OMS y de sus expertos son las principales fuentes de información. Para China esta visita es un tema muy sensible y con una dimensión claramente política y sus autoridades no comunican demasiado sobre la presencia de los expertos en su territorio. Desde el año pasado los gobernantes chinos, acusados de haber reaccionado tarde ante los primeros casos, intentan concentrar la atención mundial en su éxito a la hora de erradicar la pandemia. Este viernes, Zhao Lijian, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, negó que China esté siendo señalada directamente y minimizó el alcance de la misión de la OMS. "Quiero subrayar que la cooperación e intercambios entre expertos de la OMS y expertos chinos son un capítulo de la búsqueda mundial de los orígenes del coronavirus. Esto no es una investigación" contra China, agregó. La misión se ha visto afectada por retrasos, ya que China negó el acceso hasta mediados de enero. Paralelamente, Washington exigió una "robusta y clara" investigación. El jueves, China advirtió a Estados Unidos contra cualquier "interferencia política" durante esta misión, que la OMS insiste se limitará exclusivamente a comprender científicamente cómo el virus saltó a los humanos. En un tuit el jueves, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que había tenido una "conversación franca" con el ministro de Salud chino, Ma Xiaowei. "Le pedí que los científicos internacionales obtengan el apoyo, el acceso y la información que necesiten y la posibilidad de involucrarse totalmente con sus contrapartes chinas", dijo. Según datos de la Comisión Nacional de Salud china, 4.636 personas han muerto de COVID en el país. En comparación, los fallecidos superan los 430.000 en Estados Unidos, los 220.000 en Brasil, los 150.000 en México e India y los 100.000 en Reino Unido.