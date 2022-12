Expresidente Rafael Correa, llamado a juicio en Ecuador por secuestro de un opositor

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien vive en Bélgica, fue llamado a juicio en su país por supuestamente estar implicado en el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia, anunció el miércoles la jueza Daniella Camacho.

Vea también Corte ecuatoriana pedirá a Interpol el arresto de Rafael Correa



Correa -en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva- solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese presunto delito, castigado con hasta siete años de cárcel.



El llamado a juicio, que incluye a dos exagentes que están detenidos y a Pablo Romero, exjefe de la secretaría (ministerio) de Inteligencia que se encuentra en España, fue anunciado por Camacho, a cargo de una sala penal de la suprema Corte, con sede en Quito.

Publicidad

La justicia mantiene además circular roja de la Interpol -que aún no responde- con fines de extradición para Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, y considera que es víctima de una persecución política del oficialista Lenín Moreno, su sucesor y exaliado.



Debido a que Correa y Romero están prófugos, la magistrada ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se presenten ante la autoridad.



"Yo no espero absolutamente nada de la justicia ecuatoriana", declaró el exgobernante a la cadena Telesur minutos antes de que la jueza se pronunciara en una aplazada audiencia, que debía celebrarse el 23 de octubre.



Y agregó: "Yo mismo me sorprendo de lo profundamente en paz y sereno que estoy conmigo mismo".