“Fácil no le va a ser en lo más mínimo”: analista sobre reformas que propone Milei en Argentina

En medio de un discurso en el que recalcó la herencia dejada por Alberto Fernández, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, les advirtió a los argentinos que el panorama no será nada alentador. El líder libertario prometió una serie de reformas radicales, como la reducción del gasto público, la eliminación de ministerios y la dolarización de la economía.

En una entrevista con Mañanas Blu 10 AM, el analista político Marcos Novaro señaló que será muy difícil para Milei llevar a cabo estas reformas, ya que no tiene mayoría en el Congreso. “El Congreso, además está en gran medida dominado por una un sector del peronismo que sigue la línea de Cristina Kirchner y que ya adelantó que no va a colaborar en nada con el Gobierno entrante”, dijo Novaro.

Además, Novaro señaló que hay una enorme fragmentación de fuerzas políticas en Argentina, lo que dificultará que Milei logre acuerdos para aprobar sus reformas.

Diversos sectores que antes estaban dentro de Juntos por el Cambio se han alejado. Por lo menos están bastante distanciados algunos peronistas, disidentes y gobiernos, legisladores que responden a gobiernos provinciales que tampoco tienen una coordinación muy clara entre sí explicó.

El analista político también se refirió a la capacidad de los argentinos para aguantar los sacrificios que implicarán las reformas de Milei. “Yo creo que eso va a depender mucho de que el rumbo sea claro y que los sacrificios sean equitativos”, dijo Novaro. “Me parece que hasta ahora la sociedad argentina ha tolerado un enorme sacrificio inútil, digamos el proceso de empobrecimiento durante los últimos años, en medio de un ajuste caótico que se devoró la inflación”, agregó.

Novaro señaló que es fundamental que las iniciativas que tome el Gobierno sean claras, precisas y consistentes. “O sea, que marquen un rumbo que sea confiable más allá de los sacrificios y que genere la expectativa de que hay luz al final del túnel”, dijo Novaro. También es muy importante que esas medidas impongan costos equitativos y que esté muy claro qué esfuerzo va a tener que hacer cada quien”.