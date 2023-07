Fallece la cantante irlandesa Sinéad O'Connor a los 56 años de edad

La cantante pop irlandesa Sinead O'Connor, conocida por su interpretación de la canción "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince, murió a los 56 años, indicaron este miércoles medios irlandeses.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil", indicó la familia en un comunicado difundido por el canal público RTE.

O'Connor nació en Dublín, Irlanda, en 1966. Comenzó su carrera musical en la década de 1980, y rápidamente se convirtió en una de las cantantes más populares del mundo. Su álbum debut, The Lion and the Cobra, fue lanzado en 1987 y fue un éxito comercial y de crítica. El álbum incluyó los éxitos "Nothing Compares 2 U" y "Mandinka".

En 1992, O'Connor causó controversia cuando apareció en Saturday Night Live y rasgó una foto del Papa Juan Pablo II. La acción de O'Connor fue en protesta por los abusos sexuales a menores por parte del clero católico.

O'Connor ha seguido lanzando álbumes y girando durante los años posteriores. También ha escrito libros y ha trabajado como activista social. En 2018, se convirtió al Islam y cambió su nombre a Shuhada' Davitt.

En desarrollo...