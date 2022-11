Familia de colombiano que falleció cruzando la frontera México-EE. UU. busca repatriar el cuerpo

Nicolás Galindo Arango, un joven de 25 años que vivía en Bogotá, en la localidad de Bosa, y que se empleaba como un tatuador, buscó la forma de cumplir el sueño americano llegando a los Estados Unidos para trabajar y darle una mejor calidad de vida a su hijo.

Blu Radio habló con la hermana de Nicolás, Yuliana Galindo, quien narró la odisea que han tenido que vivir luego de enterarse que su hermano terminó ahogado en el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos.

“(Todo comenzó) el 25 de octubre cuando mi hermano se va para Ciudad de México. Allá lo recibe un amigo, él se queda una semana y el 1 de noviembre el chico que lo iba a pasar (por la frontera entre México y Estados Unidos) lo llama y le dice que debe llegar. Mi hermano coge un bus para Monterrey y allí se encuentra con él y con otra persona que también es de la localidad en donde vivimos aquí en Bogotá”, contó Yuliana Galindo a Blu Radio.

En la ciudad de Monterrey se encontró con la persona a quien le había pagado para que le ayudara a cruzar la frontera entre los dos países. En ese camino se encontraron con varios retenes en los que en cada uno les solicitaban dinero para poder continuar. Nicolás siempre estuvo en contacto con su familia en Colombia y su hermana recibió la llamada del hombre que estaba ayudando a su hermano cruzar la frontera.

“Me llama y me dice que mi hermano se había ahogado, que no sabía qué hacer, que necesitaba ayuda urgente porque no lo habían podido encontrar”, relató Yuliana, hermana de Nicolás.

Nicolás se había ahogado en el río Bravo en la ciudad mexicana Reynosa. Dos horas después llamaron a su hermana, le comunican que lo habían encontrado y lo iban a sacar. Sin embargo, la mujer enfaticó que “el otro chico no hizo nada por ayudar a su hermano”.

Y es que en medio de su relato Yuliana es sincera en afirmar que su hermano, que tenía un hijo de 5 años en Colombia, buscaba pasarse ilegalmente la frontera para llegar a Estados Unidos:

“Él se fue a trabajar, quería darle un buen futuro a su hijo y ayudarlo desde allá, también pasarnos a nosotros (…) realmente ese paso no era legal”, contó.

Después de conocer que el cuerpo de su hermano se encontraba en la frontera recibieron llamadas desde México, pero no precisamente para ayudar.

“Las autoridades mexicanas en ningún momento se han comunicado conmigo y si lo han hecho han sido funerarias que se hacen pasar como oficiales y quieren estafarnos”, le contó a Blu Radio.

Después de esto la familia de Nicolás busca traer el cuerpo a Colombia, pero hacerlo cuesta entre 20 a 30 millones de pesos, por lo que su hermana hace un llamado a la Cancillería para que los ayude a hacer más fácil el proceso de repatriación de su hermano. Además, a través de redes sociales están recolectando fondos para tratar de traer el cuerpo de Nicolás.

