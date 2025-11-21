Familiares de colombianos detenidos en Venezuela reclaman que el presidente Petro no les da la cara

En entrevista con el programa Recap de Blu Radio, Vicky Latorre, esposa de Martín Rincón —uno de los colombianos detenidos en Venezuela—, lanzó un reclamo directo al presidente Gustavo Petro por no atenderlos en 14 meses. “Hemos pedido audiencia y pasado cartas a Presidencia para que Petro nos atienda, pero no ha sido posible”, dijo, afirmando que la ausencia del mandatario ha profundizado la desesperación de las familias.

Latorre explicó que, aunque han sido recibidos por la Cancillería y en dos ocasiones por Laura Sarabia y Yolanda Villavicencio, “no sentimos un apoyo al 100 % respecto a gestiones”. Señaló que, tras más de un año de reuniones parciales sin la presencia del presidente, “es imposible” entender por qué no hay avances reales hacia la libertad de los detenidos, lo que calificó como un abandono institucional.

La vocera aseguró que en 14 meses apenas han logrado comunicarse dos veces con sus seres queridos. “La comunicación en 14 meses solo ha sido dos veces, fue un alivio escucharlos y saber que están con vida”, relató. Sin embargo, insistió en que no buscan confrontaciones y que sus familiares son “personas inocentes, que no tienen que ver nada con la política”.



Ultimátum de familiares de colombianos detenidos en Venezuela

Ante la falta de respuesta directa de Petro, las familias anunciaron un ultimátum. Latorre advirtió que si no hay liberaciones antes del 29 de noviembre, “no solo vamos a cerrar el puente Simón Bolívar, sino las tres conexiones entre Cúcuta y Venezuela”, como una forma de presionar al Gobierno nacional para asumir el liderazgo que —dicen— no ha ejercido.

También denunció un grave deterioro en las condiciones de los detenidos. “No hay duda alguna respecto a que no se respetan derechos humanos ni internacionales”, afirmó, señalando que están incomunicados, sin visitas consulares, sin ropa interior, con mala alimentación y en aislamiento. Aseguró que los liberados han descrito un “mal trato” y condiciones precarias.



Las familias reiteraron que seguirán insistiendo para que el presidente finalmente los reciba y encabece acciones concretas. Su objetivo —subrayaron— es lograr la libertad de los detenidos y evitar que sigan “exiliados del mundo”, mientras esperan una respuesta que, según Latorre, sigue sin llegar desde la Casa de Nariño.