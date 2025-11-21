Familiares de colombianos detenidos en Venezuela reclaman que el presidente Petro no les da la cara

En vivo
Los familiares de los detenidos lanzaron un ultimátum al Gobierno nacional, en el que advierten de nuevos bloqueos si sus parientes no son liberados a más tardar el 29 de noviembre.

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela protestaron en puente internacional Simón Bolívar
Familiares de colombianos detenidos en Venezuela protestaron en puente internacional Simón Bolívar.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

