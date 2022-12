Florida, el botín que se disputan Clinton y Trump

Hillary Clinton y Donald Trump retornaron este sábado a hacer campaña en Florida, un estado fundamental para sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca, ya en el conteo regresivo para las elecciones presidenciales del martes.



Después de más de un año de discursos, escándalos, marchas y contramarchas, la campaña llega con Clinton aparentemente con una leve ventaja en la delantera y con Trump empeñado en mantener la tendencia de reducir las diferencias.



En su campaña Trump atravesó ásperas polémicas y sobrevivió a varios y espectaculares escándalos, pero despedazó a todos sus adversarios en la interna del partido republicano y muestra algo más de aliento en este esprint final.



No obstante, la ex secretaria de Estado, quien también tuvo que administrar su dosis personal de polémica en la campaña, es apuntada por la mayoría de los sondeos como la favorita de la disputa.



Para Clinton y Trump, entonces, este último fin de semana de la campaña es crucial para definir las tendencias en los estados considerados fundamentales, especialmente Florida, donde los dos han hicieron numerosos actos políticos.



En la polémica elección presidencial de 2000, el estado de Florida fue el escenario de una interminable discusión y terminó por inclinar la balanza en favor del republicano George W. Bush.



Con 29 delegados al colegio electoral, Florida es una porción importante de la torta política, aunque la necesidad de vencer allí es mayor para Trump.



El polémico millonario candidato tiene aparentemente asegurada la victoria en los estados tradicionalmente republicanos, pero para mantener viva la esperanza de un triunfo precisa ganar también en regiones donde los demócratas son fuertes o donde la disputa en muy ajustada.





El fortalecimiento tardío de Trump en la campaña se tornó evidente con el anuncio de que el polémico millonario fue escogido como responsable este fin de semana del mensaje semanal de radio reservado al Partido Republicano, como respuesta al mensaje radial semanal del presidente Barack Obama.



Desde el inicio de la campaña Trump mantuvo una relación problemática y difícil con los líderes republicanos, al punto que varios de ellos adelantaron que no podían comprometerse con votarlo en la elección presidencial.



Por ello que haya sido elegido para responder a Obama mostró hasta qué punto el partido debió alinearse detrás de su candidatura. Verdaderos pesos pesados que le habían negado apoyo -como el ex candidato Ted Cruz- ya revieron su posición y pasaron a pedir votos para Trump.



En su mensaje radial semanal, Obama se concentró en el programa de salud pública aprobado durante su gobierno, conocido en el país simplemente como "Obamacare". Trump, por su parte, utilizó la oportunidad para pedir el voto de los republicanos.



"Estoy pidiendo su voto y su ayuda para elegir una mayoría republicana en el Congreso, de forma que finalmente podemos cambiar este sistema fracasado y hacer a Estados Unidos grande nuevamente. Y cuando digo 'grande', quiero decir 'grande para todos'", dijo.



En su mensaje radial, Trump dijo que "esto no es apenas una campaña: es un movimiento. Es una oportunidad única de recuperar el gobierno que está en manos de donantes y de los intereses especiales, y devolvérselo a ustedes, los estadounidenses".



Clinton y Trump concentraron el viernes sus campañas en el noreste del país, en la región que alguna vez fue el núcleo manufacturero del país y ahora es conocido como el 'rustbelt', el 'cinturón de herrumbre', por la evaporación de los puestos de trabajo.



Históricamente esa región era un bastión demócrata, pero sondeos muestran una tendencia de conversión a los republicanos, en especial después que Trump ha prometido recuperar fábricas y puestos de trabajo que se fueron a México o China.



Clinton realizó un acto público en Cleveland, Ohio, un estado que Obama ganó en su campaña presidencial de 2012, pero donde los últimos sondeos muestran una ventaja de Trump por un promedio de cinco puntos porcentuales.



Pero el fin de semana no será libre de nuevos escándalos. La agencia Associated Press reportó el viernes que en la década de 1990 la entonces modelo eslovena Melania -ahora esposa de Trump- recibió dinero por trabajos de modelaje aún antes de tener un permiso para eso en Estados Unidos.



En tanto, el diario Wall Street Journal alegó que el tabloide National Inquirer pagó por tener derechos exclusivos sobre el relato de una ex modelo de la revista Playboy sobre su romance con Trump en 2006, aunque luego decidió eliminar la historia.