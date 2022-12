Florida legalizó la marihuana terapéutica

La marihuana medicinal fue aprobada este martes en Florida en un referendo que corrió paralelo a las elecciones presidenciales, dos años después de que los votantes dijeran no al cannabis terapéutico en una consulta similar.

Una abrumadora mayoría de los floridianos (71,2 %) votó a favor de la Enmienda 2, que permite el uso medicinal de la marihuana en este estado del sureste, según un conteo parcial de la División de Elecciones de Florida.

En la misma consulta en noviembre de 2014, los electores votaron en contra. Entonces sólo el 57,6% apoyó la marihuana terapéutica en este estado conservador, pero era necesario al menos 60% de los votos para que la legalización fuera aprobada.Ahora este umbral fue superado cómodamente.

"Florida es el primer estado del sur (de Estados Unidos) que legaliza el uso médico de la marihuana", se congratuló Sharda Sekaran, portavoz de Drug Policy Alliance.

Esta ONG lucha fervientemente a nivel nacional para poner fin a la llamada "guerra contra las drogas" que inició el expresidente Richard Nixon en los años '60 y que, según la organización, sólo ha servido para alimentar el narcotráfico y llenar las cárceles de hispanos y afroestadounidenses por delitos menores.

"Ahora los individuos con cáncer, epilepsia, glaucoma, HIV, síndrome de estrés postraumático, enfermedad de Crohn, esclerosis lateral amiotrófica, mal de Parkinson y esclerosis múltiple, así como otras condiciones médicas, podrán comprar y consumir marihuana", dijo Sekaran.

La ONG United For Care, que se ocupó en particular de la campaña en Florida a favor de la Enmienda 2, escribió en un comunicado: "¡Lo logramos!"."Esto no consistía en ganar una elección", dijo su fundador John Morgan.

"El objetivo siempre fue ser compasivos con aquellos que lo necesitan, aquellos que necesitan desesperadamente el alivio médico que la marihuana puede ofrecer".Hasta el lunes, 25 de los 50 estados de Estados Unidos, más la capital, aprobaban el uso médico del cannabis y algunos también el recreativo.

Pero esta cifra cambiará a lo largo de la noche, dado que varios estados realizan consultas similares, en algunos de ellos para legalizar el consumo recreativo.