Foro Penal: "Si continúa persecución en Venezuela, el cambio no sería nada significativo"

Foro Penal: "Si continúa persecución en Venezuela, el cambio no sería nada significativo"

Ante el anuncio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela, esta ONG enfatizó que se de debe ser cauteloso para que el régimen no siga capturando a otras personas mientras hace liberaciones.

