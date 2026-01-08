Foro Penal: "Si continúa persecución en Venezuela, el cambio no sería nada significativo"

La anunciada excarcelación de presos políticos en Venezuela ha estado rodeada de confusión, expectativas y cautela. Así lo advirtió Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, quien aseguró que, hasta el momento, solo se ha podido verificar la liberación de cinco personas, pese a los anuncios oficiales realizados desde Caracas.

En entrevista con Recap Blu, el defensor de derechos humanos insistió en que, mientras se mantenga el sistema represivo, cualquier liberación aislada tendrá un impacto limitado.

Romero explicó que las únicas excarcelaciones confirmadas corresponden a cinco ciudadanos españoles, entre ellos Rocío San Miguel, quien posee doble nacionalidad. Los demás nombres que circularon en redes sociales y versiones extraoficiales, como los de Juan Pablo Guanipa o Enrique Márquez, no han podido ser verificados.

“Hasta ahora, solo cinco de los 806 presos políticos que tenemos registrados han sido excarcelados”, precisó, al tiempo que señaló que Foro Penal se mantiene activo para corroborar cualquier nueva liberación que pueda producirse en las próximas horas.



El director de la ONG también desmintió que existan comunicaciones formales por parte de los organismos de seguridad anunciando liberaciones específicas. Según indicó, el único mensaje oficial ha sido el del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien habló de excarcelaciones sin detallar números ni nombres.

“Hay expectativa, pero también mucha prudencia, porque en el pasado hemos visto anuncios que terminan siendo solo gestos simbólicos”, advirtió Romero.

Foto: Freepik.

Publicidad

En ese contexto, el activista alertó sobre lo que Foro Penal denomina el “efecto puerta giratoria”: liberar a algunos presos mientras otros son detenidos, manteniendo intacta la estructura de persecución política. A su juicio, si no hay una decisión real de desmontar el aparato represivo y avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional, los cambios serán meramente cosméticos.

“Si continúa la persecución y el sostenimiento del poder a través de la represión, el cambio no sería para nada significativo”, enfatizó.

Mientras tanto, la incertidumbre se vive en las puertas de más de 120 centros de reclusión donde hay presos políticos en Venezuela. Romero recordó que, aunque El Helicoide es el centro más conocido a nivel internacional, existen muchos otros como Ramo Verde, Rodeo I, Santa Ana o el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Familiares esperan noticias con ansiedad, sin saber si las excarcelaciones anunciadas serán definitivas o parciales, pues en muchos casos los procesos judiciales continúan abiertos.

Publicidad

Finalmente, Foro Penal reiteró su llamado a la cautela informativa para evitar falsas expectativas.

“Nuestro compromiso es verificar cada caso antes de confirmarlo públicamente”, concluyó Romero.