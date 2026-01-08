Fortuna del régimen venezolano: "Su magnitud sigue siendo imposible de precisar", indica experto

La magnitud de la fortuna acumulada por el régimen de Nicolás Maduro y su entorno sigue siendo un tema rodeado de opacidad, versiones cruzadas y dificultades para su verificación. Así lo explicó a Mañanas Blu 10:30 el especialista en mercados financieros Gregorio Gandini, quien analizó los mecanismos utilizados para la salida de recursos de Venezuela y su ocultamiento en el exterior, en medio de sanciones y bloqueos internacionales.

Gandini sostuvo que “el dato exacto es difícil”, debido al volumen de información fragmentada y al secretismo propio de los sistemas financieros utilizados. No obstante, destacó un elemento concreto y documentado: la exportación de 113 toneladas de oro venezolano hacia Suiza, realizada entre 2003 y 2016. “Solo eso son alrededor de 5.200 millones de dólares”, precisó, al explicar que la operación respondió a la necesidad de sacar activos del país antes de que se intensificaran las restricciones financieras.



El rastro del dinero y los testaferros

Uno de los principales obstáculos para cuantificar estos recursos es su paso por paraísos fiscales. Según Gandini, el proceso para acceder a esa información es complejo y depende de investigaciones internacionales. “Esto es empezar a armar el árbol de testaferros y seguir el camino del dinero”, explicó, señalando que agencias como el FBI trabajan rastreando operaciones hasta el punto en que la cooperación de los países involucrados se agota.

Aun así, aclaró que, aunque parte del dinero logra recuperarse, “es probable que quede mucha información o mucho dinero flotando en algún lugar al que no hay acceso”.



Opacidad en el origen del oro venezolano

Sobre el origen del oro enviado a Europa, Gandini subrayó la falta de transparencia. “Hay mucha opacidad de dónde venía ese oro”, afirmó, al indicar que gran parte procede de zonas de minería ilegal y regiones de difícil acceso. Si bien evitó mencionar nombres propios, sostuvo que el proceso de refinación y exportación dejó más preguntas que respuestas sobre su procedencia real.



Diversificación de activos y lavado de dinero

El especialista también explicó que la presunta fortuna no se concentra en un solo activo. “Esto es súper sofisticado”, señaló, al detallar que se diversifica en inmuebles, joyas, obras de arte, aviones y criptomonedas, como Bitcoin. “Muchos de esos lujos son una forma de lavar o guardar valor”, añadió, resaltando que esta estrategia permite reducir la exposición al sistema financiero tradicional.

Finalmente, Gandini consideró probable que parte de estos bienes permanezca fuera del país y otra dentro de Venezuela, dada la dificultad de movilizar recursos acumulados durante más de dos décadas. “Algo debe estar ahí adentro y que deben usar para gastar dentro”, concluyó.



Escuche la entrevista completa acá: