En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fotos: atentado frente a un juzgado en Pakistán deja 12 muertos y 27 heridos

Fotos: atentado frente a un juzgado en Pakistán deja 12 muertos y 27 heridos

Una explosión frente a un juzgado en Islamabad dejó al menos doce muertos y 27 heridos. Las autoridades confirmaron que se trató de un atentado suicida.

Atentado frente a un juzgado en Pakistán
Atentado frente a un juzgado en Pakistán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad