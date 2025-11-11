Fotos: atentado frente a un juzgado en Pakistán deja 12 muertos y 27 heridos

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, confirmó este martes que la explosión registrada en Islamabad frente a un juzgado fue un atentado suicida, que dejó al menos doce personas muertas y 27 heridas.

“Hoy, a las 12:39 horas (7:39 GMT), se produjo un ataque suicida que causó graves daños. Doce personas perdieron la vida y 27 resultaron heridas”, declaró Naqvi ante los medios.

El atentado ocurrió frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la capital paquistaní, durante la hora punta. Aunque el complejo judicial no está ubicado en una zona residencial, suele congregar a cientos de personas durante su jornada laboral.

“El atacante intentó ingresar al recinto del tribunal, pero al no poder hacerlo por los controles de seguridad, dirigió su ataque contra una furgoneta de la policía que acababa de llegar. Su intención inicial era entrar al complejo, pero al verse impedido, cambió de objetivo”, explicó el ministro, quien añadió que la prioridad ahora es identificar al agresor.



Fuentes de seguridad, que solicitaron permanecer en el anonimato, indicaron a EFE que los talibanes paquistaníes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) podrían estar detrás del atentado, aunque hasta el momento ninguna organización ha reivindicado la autoría.

El ataque se produjo un día después de que un vehículo explotara cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en India, dejando al menos ocho muertos y una veintena de heridos. Tras ese suceso, el primer ministro indio, Narendra Modi, prometió llevar ante la justicia a los responsables.

💥 A suicide bombing struck #Islamabad, #Pakistan’s capital, on Tuesday, killing at least 12 people and injuring 21 others outside a court building in the city.



According to police sources, the explosion occurred when a car parked near the kachehri court complex was detonated. pic.twitter.com/jnLCk0J8IJ — News.Az (@news_az) November 11, 2025

Pakistán ha sufrido un incremento de la violencia por parte de grupos armados desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en el verano de 2021. Las autoridades paquistaníes acusan al gobierno de facto afgano de ofrecer refugio a insurgentes del TTP para que operen desde su territorio, algo que Kabul niega rotundamente.