Francia suspende temporalmente a Shein tras polémica por muñecas sexuales con apariencia de niña

El Gobierno francés inició este miércoles, 5 de noviembre, el proceso para suspender temporalmente las operaciones de la plataforma china de comercio electrónico Shein en Francia, hasta que la empresa demuestre que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes.

Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas, la decisión fue tomada por instrucciones del primer ministro Sébastien Lecornu, quien ordenó la suspensión preventiva mientras Shein presenta pruebas de cumplimiento normativo. El Gabinete analizará la situación en las próximas 48 horas, indicó el comunicado oficial.

Poco después del anuncio, Shein emitió un comunicado en el que informó que suspenderá en Francia la venta de productos ofrecidos por vendedores externos, tras el escándalo desatado por la comercialización de muñecas sexuales con apariencia infantil. La empresa afirmó que la medida responde a las “preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores independientes”.

La decisión del Ejecutivo francés llegó apenas dos horas después de la inauguración de la primera tienda física de Shein en París, ubicada en la sexta planta de los almacenes BHV, frente al Ayuntamiento y a pocos metros de la catedral de Notre-Dame.



El caso estalló hace pocos días, cuando se descubrió que la plataforma ofrecía muñecas sexuales hiperrealistas con rasgos de menores, acompañadas de descripciones de carácter pedopornográfico.

Shein Foto: AFP

El ministro de Economía, Roland Lescure, había advertido esta semana que el Gobierno “no dudaría en prohibir las actividades de Shein” si se comprobaban conductas ilícitas.

La Fiscalía de París abrió una investigación por “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica”, que también involucra a AliExpress, Temu y Wish, bajo la sospecha de difundir contenidos violentos o degradantes accesibles a menores.

En paralelo, medios franceses informaron de la detención de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras recibir un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil comprada en Shein.

Los directivos de la empresa china deberán comparecer el 18 de noviembre ante una comisión parlamentaria que busca esclarecer cómo se permitió la venta de estos productos en Francia.

Además, un grupo de diputados de distintos partidos anunció que presentará una resolución europea contra la moda rápida, instando a Bruselas y al Gobierno francés a endurecer su postura frente a Shein.

Entre los firmantes figura el diputado conservador Antoine Vermorel-Marques, ponente de la comisión de investigación sobre el control de productos importados, quien también denunciará ante la fiscalía la venta de armas prohibidas —como machetes y puños americanos— detectadas en la plataforma.

“Se promocionan como éxitos de ventas en Shein, incluso con descuentos navideños. Es inaceptable”, escribió el parlamentario en redes sociales, recordando que la venta de estas armas puede castigarse con hasta cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.