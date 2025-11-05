En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Francia suspende temporalmente a Shein tras polémica por muñecas sexuales con apariencia de niña

Francia suspende temporalmente a Shein tras polémica por muñecas sexuales con apariencia de niña

La decisión del Ejecutivo francés llegó apenas dos horas después de la inauguración de la primera tienda física de Shein en París.

Publicidad

Publicidad

Publicidad