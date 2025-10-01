En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Shein abrirá en sus primeras tiendas físicas del mundo: ¿dónde serán?

Shein abrirá en sus primeras tiendas físicas del mundo: ¿dónde serán?

La empresa anunció que, con la apertura de sus primeras tiendas físicas permanentes, generará 200 empleos directos e indirectos.

Shein
Tiendas virtuales
Foto: Shein
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos, con un gran número de referencias y usando un marketing muy agresivo.

Pese a su fuerza en el mercado digital y a su amplio reconocimiento como una de las plataformas más grandes del mundo en la venta de ropa y accesorios, la compañía ha sido acusada de contaminación ambiental por los enormes volúmenes de prendas que pone en circulación, y está bajo sospecha por las condiciones laborales de sus proveedores.

La compañía de comercio electrónico anunció que, a partir de noviembre de 2025, abrirá sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo.

Pedido por Shein.jpg
Pedido por Shein
Foto: AFP - TikTok

¿Dónde serán las primeras tiendas físicas de Shein?

El gigante de la moda rápida Shein, ha elegido Francia para abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo. La página, criticada por sus miles de productos a muy bajo precio vendidos por internet, hizo el anuncio el 1 de octubre de 2025.

A partir de noviembre abrirá progresivamente seis tiendas en el país, empezando por París, dentro de los grandes almacenes BHV Marais, y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, indicó la empresa en un comunicado.

Shein abrirá en sus primeras tiendas físicas del mundo
Shein anunció el 1 de octubre de 2025 que la marca abrirá tiendas permanentes en Francia, una primicia mundial.
Foto: AFP

"Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa", aseguró Shein, que promete crear 200 empleos directos e indirectos.

En Europa, el sector textil y de la moda reprocha a Shein por hacer una competencia desleal frente a las empresas locales porque no cumple las mismas normas europeas sobre medio ambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor.

Publicidad

Shein emplea a 16.000 personas en todo el mundo y en 2022 facturó 23.000 millones de dólares (20.000 millones de euros).

También le puede interesar

  1. Shein_AFP.jpg
    Página de Shein
    Foto: AFP
    Tecnología

    Llega actualización a la página de Shein que muchos pedían en Colombia

  2. Compró un soporte de papel higiénico en Temu
    Compró un soporte de papel higiénico en Temu
    Foto: AFP - TikTok
    Sociedad

    Compró un soporte de papel higiénico en Temu y lo que llegó la dejó sin palabras

  3. Donald Trump junto a los logos de Temu y Shein
    Trump firma decreto que anula exención de aranceles para los pequeños paquetes enviados desde China.
    Foto: AFP
    Mundo

    Trump firma decreto que cobra impuestos a paquetes pequeños como Temu y Shein

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Comercio electrónico

Ropa

Ahorro de dinero

Publicidad

Publicidad

Publicidad