Fuerte discusión entre conductores terminó con inesperado abrazo en pleno tráfico

Lo que comenzó como una tensa discusión en plena vía pública terminó convirtiéndose en una escena insólita y emotiva que sorprendió a miles de internautas en Argentina y otras partes del mundo. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos conductores, aparentemente furiosos, protagonizaban una pelea en medio del tráfico, solo para terminar en un fuerte abrazo.

El incidente, registrado por testigos desde sus vehículos, muestra a uno de los hombres bajándose de su auto para gritarle al otro, en lo que parecía una típica confrontación callejera. “¡Están locos estos!”, se escucha decir a una mujer que grababa la escena, sin imaginar en lo que terminaría el altercado.

Mientras los ciudadanos grababan, el hombre que había iniciado el altercado se detuvo de pronto al observar más de cerca al otro conductor. “¿¡Carlos!?”, dijo con sorpresa, reconociendo a un viejo conocido. De inmediato, ambos hombres salieron de sus autos, se abrazaron con fuerza y hasta sus esposas se unieron al emotivo reencuentro.

La escena, captada en video, no tardó en viralizarse en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), donde los usuarios no tardaron en reaccionar con humor y ternura. “Las mujeres dando saltitos me dan años de vida”, “El auténtico ‘ahora vas a saber quién soy yo’”, “Lo más cerca que hemos estado de alcanzar la paz mundial” y “Ojalá todos los problemas terminaran con un fuerte abrazo 🫂”, son algunos de los comentarios que dejó el video viral.